В РФ 35-летняя женщина совратила пасынка и забеременела от него (видео)

Мир

В отличие от американской действительности, когда совратившую ребенка женщину обычно отправляют за тюремную решетку, история 35-летней многодетной мамы и блогерши из города Славянск-на-Кубани (РФ) Марины Балмашевой имеет намного более «счастливый» финал: она забеременела от 20-летнего сына своего бывшего мужа и готовится выйти за него замуж.

Об этом пишет «Лайф».

«Надоело скрываться. Знаю, что срок ещё маленький, что УЗИ с сердечком ещё впереди, но я хочу, чтобы вы это знали. Всё возможно в этом мире. Нам четыре недели. И да, именно поэтому мы решили пожениться», — написала она в соцсетях.

Подписчики Марины в целом положительно отнеслись к радостной новости и поздравили с будущим пополнением в семье. Теперь Марина и Вова готовятся к свадьбе, о которой они объявили две недели назад.

Издание напоминает, что Марина Балмашева стала популярна благодаря тому, что к 35 годам похудела на 60 килограмм, стала приёмной мамой для пятерых детей и открыто показывала свою счастливую жизнь. Однако когда после развода она объявила об отношениях со своим 20-летним пасынком, которого сама же и воспитала, на неё обрушился шквал критики в соцсетях, а органы опеки забрали у неё всех пятерых детей.

Марина 13 лет прожила в браке со своим мужем Алексеем. Пара усыновила пятерых детей, обзавелась большим домом и производила впечатление дружной и счастливой семьи. Но вдруг подписчиков потрясла странная новость — женщина закрутила роман с 20-летним пасынком Вовой. Блогерша стала гостьей телешоу, для которого её экс-супруг рассказал, как узнал шокирующую правду. По словам мужчины, Марина могла у него на глазах приобнимать Вову и нежно касаться. Дошло до того, что они даже не стеснялись заниматься сексом, когда Алексей был дома.

«Однажды ночью я не мог уснуть, прислушался и всё понял: Марина изменяет мне с Вовой, занимается сексом. <…> А после она пришла и как ни в чём не бывало легла со мной рядом. Я ей ничего не сказал в эту ночь», — рассказал Алексей Шавырин, бывший муж Марины Балмашевой, отец Вовы.

Алексей, до последнего дороживший женой, был шокирован и не знал, как себя вести. Спустя неделю переживаний и раздумий мужчина рассказал, что знает об обмане. А Марина ему ответила, что на самом деле давно его не любит. По словам женщины, они с мужем никогда не были близки, не проводили время вместе. Единственным развлечением для располневшей в браке многодетной мамы стала еда, и от такой жизни ей хотелось «сдохнуть». При этом отец Вовы считает, что блогерша совратила сына, как некогда его самого — мужчина начал встречаться с Балмашевой, будучи в браке, и потом ушёл из семьи.

После разгоревшегося скандала Марина лишилась опеки над детьми, а от Вовы отвернулась семья. Однако влюблённые не обращают внимания на хейт, а Балмашева и вовсе называет рассказ мужа выдумкой. Сейчас блогерша хочет родить молодому бойфренду дочку, хотя и не исключает, что парень в будущем может её бросить.

Ранее «ФАКТЫ» писали о не менее возмутительном случае в США: 41-летняя жительница американского штата Калифорния Корал Литл предстала перед судом за совращение несовершеннолетних. В ходе следствия выяснилось, что женщина неоднократно занималась сексом с бойфрендами обеих своих дочерей. Одному мальчику было на тот момент 14 лет, другому — 15. Корал также регулярно покупала им выпивку и сигареты.

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