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Едва не стала "бунтаркой": Кендалл Дженнер затравили за "участие" в антирасистском митинге
Кендалл Дженнер, одна из представительниц славного семейства Кардашьян и сестра самой высокооплачиваемой знаменитости в мире едва не стала героиней «протестного скандала», получив при этом изрядную порцию негатива в своей адрес.
Дело в том, что в Сети появилось фото, на котором девушка предстала с плакатом в поддержку антирасистского движения Black Lives Matter, который держала высоко над головой, пишет КП со ссылкой на Metro.
Однако пользователи заметили, что табличка не отбрасывает тень и обвинили манекенщицу в фотошопе, а также желании пропиариться за счёт протестов против расизма,
Фото появилось в том числе в «Твиттере» пользователя AndruEdwards, который тоже интересовался, куда же делась тень. Однако у модели снимок вызвал шок. Девушка заявила, что не опускалась до такой низости, не публиковала это изображение и не знает, кто его отфотошопил и зачем.
«Это кто-то отфотошофил. Я не публиковала это», — написала она.
В комментариях многие поддержали модель, заявив, что её травят за снимок, о котором она даже не подозревала. Однако некоторые припомнили сестре Ким Кардашьян её участие в рекламе, где она угощает полицейского банкой Pepsi во время подобного протеста, и конфликт сходит на нет.
«Реклама Pepsi не была фальшивой», — написал один из пользователей, прозрачно намекая, на чьей стороне находится красотка.
А завершил дискуссию пользователь под ником BorderlineSwt
«Мы знаем, что вы, ребята, никогда не будете настолько человечными, чтобы идти протестовать. Всё в порядке», — написал он с сарказмом.
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