- 08:23 Попавший в ДТП вместе с Михаилом Ефремовым водитель скончался в больнице
- 08:20 Компания Danone оскандалилась из-за рекламы с фанатом боевиков «ДНР» Пореченковым
- 08:02 Откроются не все: появились важные данные о работе КПВВ на Донбассе во время карантина
- 07:41 Зеленский заявил, что хотел специально заразиться коронавирусом
- 07:38 Убийца Джорджа Флойда впервые предстал перед судом
- 07:23 Пандемия нанесла разрушительный удар: Всемирный банк ухудшил прогноз по мировому ВВП в 2020 году
- 07:17 В подлетающий к Хитроу самолет ударили сразу три молнии – шокирующее видео
- 07:06 Жара до +33 и дожди с грозами: какой будет погода в Украине в ближайшие дни
- 06:55 В США умерла популярная певица – бывшая солистка The Pointer Sisters
- 06:30 ДТП в центре Москвы: Михаилу Ефремову грозит до семи лет за решеткой
- 05:55 Едва не стала "бунтаркой": Кендалл Дженнер затравили за "участие" в антирасистском митинге
- 05:30 Заставят переучиваться: в МВД придумали коварный способ борьбы с нарушителями на дорогах
Зеленский заявил, что хотел специально заразиться коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский, недавно «засветившийся» в кафе Хмельницкого до смягчения карантина, заявил, что не боится коронавирусной инфекции и что хотел заразиться COVID-19 и самоизолироваться на Банковой.
«Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались, я предложил нашим: „Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально“. Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу», — цитирует Зеленского «Украинская правда».
Свои намерения он объяснил желанием показать людям, что коронавирусная инфекция — «не чума»: «Чтобы не было депрессухи. В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем». Впрочем, эта идея не была реализована, поскольку ее посчитали «перебором». Да и семья бы не простила Зеленского. «Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы», — добавил он.
Отвечая на вопрос о своих страхах, президент сказал, что «прям очень» боится «подвести людей». «Очень переживаю, что кто-то там, из моего окружения, где-то влип. Для меня это очень неприятная история. Мягко говоря. Боюсь очень за детей. Прям… Прям на таком уровне. Считаю, не совсем нормальном. Считаю, есть перебор», — сказал Владимир Зеленский.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский, которого критиковали за нарушение карантина в кафе Хмельницкого, заявлял, что «готов заплатить штраф, если что-то нарушил».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.