Зеленский заявил, что хотел специально заразиться коронавирусом

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский, недавно «засветившийся» в кафе Хмельницкого до смягчения карантина, заявил, что не боится коронавирусной инфекции и что хотел заразиться COVID-19 и самоизолироваться на Банковой.

«Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались, я предложил нашим: „Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально“. Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу», — цитирует Зеленского «Украинская правда».

Свои намерения он объяснил желанием показать людям, что коронавирусная инфекция — «не чума»: «Чтобы не было депрессухи. В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем». Впрочем, эта идея не была реализована, поскольку ее посчитали «перебором». Да и семья бы не простила Зеленского. «Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы», — добавил он.

Отвечая на вопрос о своих страхах, президент сказал, что «прям очень» боится «подвести людей». «Очень переживаю, что кто-то там, из моего окружения, где-то влип. Для меня это очень неприятная история. Мягко говоря. Боюсь очень за детей. Прям… Прям на таком уровне. Считаю, не совсем нормальном. Считаю, есть перебор», — сказал Владимир Зеленский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский, которого критиковали за нарушение карантина в кафе Хмельницкого, заявлял, что «готов заплатить штраф, если что-то нарушил».



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