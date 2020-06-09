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Происшествия

В Таиланде нашли мертвой журналистку из Украины

8:48 9 июня 2020
Ольга Фролова

В Таиланде нашли тело украинской журналистки Ольги Фроловой, о пропаже которой ее близкие заявили еще неделю назад. Ранее сообщалось, что после тяжелой болезни в Киеве умерла известная журналистка Богдана Костюк.

«Я до последнего в своих поисках не хотел рассматривать такой вариант. Хотя было много предпосылок этому. Мне очень хотелось, чтобы я ошибался. Но когда достали ее сумку и вещи, сомнений практически не осталось. На теле уже не различимы были татуировки и лицо неузнаваемо. Она пролежала там долго. Но вещи, одежда и другое детали свидетельствовали, что это Оля», — сообщает на своей страничке в социальных сетях Дмитрий Фролов.

Он предположил, что Ольга, когда уходила, собиралась умирать, и что она «подавала об этом знаки».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», зимой 2020 года в Киеве внезапно умерла украинская журналистка Ольга Шеремет, работавшая на «Громадськом».

Фото со странички Дмитрия Фролова в соцсетях.

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