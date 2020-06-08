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Общество и люди

Ушла из жизни известная украинская журналистка Богдана Костюк: в сети волна скорби

11:21 8 июня 2020
Богдана Костюк

Вечером 7 июня умерла известная украинская журналистка Богдана Костюк. О ее смерти сообщил коллега Сергей Руденко.

Костюк шел 56 год жизни. Она долго болела и умерла в столичной клинике.

Накануне журналистка поздравила всех с Троицей. Это был ее последний пост в соцсети.

Костюк долгое время руководила киевским бюро «Радио Свобода».

Коллеги вспоминают ее как профессионала, чуткого и доброго человека, всегда готового прийти на помощь.

Напомним, в марте умер известный журналист, депутат Верховной Рады трех созывов Иван Бокий. А в начале апреля не стало талантливого журналиста Бориса Клименко.

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