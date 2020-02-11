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Происшествия

В Киеве умерла известная журналистка

21:54 11 февраля 2020 438
Ольга Шеремет
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 11 февраля, в Киеве внезапно умерла украинская журналистка Ольга Шеремет.

О внезапной смерти журналистки сообщили ее друзья и коллеги в Facebook. Причина смерти пока не сообщается.

40-летняя женщина была известной благодаря репортажам из Верховной Рады. В последнее время работала на «Громадськом».

«Сегодня перестало биться сердце Оли Шеремет — прекрасного человека, профессиональной журналистки и искренней подруги. Для многих она известна как парламентская корреспондентка. Это удар, к которому никто из нас, друзей и коллег, оказался не готов», — написала ее подруга Ирина.

Прощание с журналисткой состоится в ее родном Ивано-Франковске в четверг, 13 февраля.

«ФАКТЫ» выражают искренние соболезнования родным и близким Ольги Шеремет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о тех, кто ушел из жизни в 2019 году. А в январе этого года умер известный спортивный журналист Евгений Белозеров

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