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В Киеве умерла известная журналистка
Во вторник, 11 февраля, в Киеве внезапно умерла украинская журналистка Ольга Шеремет.
О внезапной смерти журналистки сообщили ее друзья и коллеги в Facebook. Причина смерти пока не сообщается.
40-летняя женщина была известной благодаря репортажам из Верховной Рады. В последнее время работала на «Громадськом».
«Сегодня перестало биться сердце Оли Шеремет — прекрасного человека, профессиональной журналистки и искренней подруги. Для многих она известна как парламентская корреспондентка. Это удар, к которому никто из нас, друзей и коллег, оказался не готов», — написала ее подруга Ирина.
Прощание с журналисткой состоится в ее родном Ивано-Франковске в четверг, 13 февраля.
«ФАКТЫ» выражают искренние соболезнования родным и близким Ольги Шеремет.
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