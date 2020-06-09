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Деньги

Доллар и евро закрепились на новых отметках после длинных выходных: сколько стоит валюта

9:03 9 июня 2020
Доллары США

Во вторник, 9 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 26,60 гривни за доллар — 5 июня он составлял 26,70 гривни за доллар.

А курс евро составил 30,14 гривны за евро против 30 гривен за евро в пятницу, 5 июня.

Тем временем «Минфин» публикует данные о стоимости валюты на «черном» рынке.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 9 июня назначено заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ), на котором планируют рассмотреть вопрос о 18-месячной программе Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов.

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