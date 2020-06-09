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Мир

Мальчик встретился возле дверей своего дома с медвежонком – испугались оба (видео)

18:45 9 июня 2020
Мальчик и медвежонок

В городе Монро (американский штат Луизиана) камера наблюдения засняла встречу мальчика с медвежонком. Четырехлетний Джексон попытался выйти из дома вслед за своей мамой. И неожиданно столкнулся нос к носу с детенышем черного медведя. Заметив друг друга, оба малыша испугались. Медвежонок, слегка замешкавшись, бросился наутек. Мальчик кинулся было к двери, но потом притормозил и сказал вернувшейся в тревоге матери: «Мне нравится этот гигантский медведь!», явно переоценив размеры случайного знакомого.

Мама, впрочем, решила не рисковать и увела сына в дом. Судя по всему, Джексон и вправду любит медведей. На пижаме, в которой он вышел, изображен черный медведь и надпись «Медвежонок».

Ранее «ФАКТЫ» писали — Собака принесла в дом из леса новорожденного медвежонка весом 540 граммов.


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