Мир

Ученые изобрели роботизированную руку, которая крепится на тело и может помогать по хозяйству (видео)

Команда ученых из канадского Шербрукского университета создала роботизированную гидравлическую руку, которая крепится на поясе человека и способна помогать по хозяйству. Так, «третья рука» может переносить инструменты, заниматься малярными работами, мыть окна, собирать фрукты с деревьев, играть в бадминтон и даже, при необходимости, пробивать стены.

Дополнительная конечность может выполнять ту же задачу, что и человек, либо другие задания, чтобы освободить занятого чем-то другим хозяина.

На данный момент роботизированная рука управляется дистанционно — с помощью еще одного человека, который приводит в действие миниатюрную версию робота. Однако в будущем планируется применить технологии, позволяющие обойтись одним участником процесса.

Как сообщает издание Daily Mail, роботизированная рука весит чуть более четырех килограммов — примерно, как и настоящая человеческая рука.

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