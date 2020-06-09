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Украина

Путину нужен сухопутный коридор в Крым: вице-адмирал рассказал об угрозе для Украины

11:12 9 июня 2020
Путин

Кремль не отказался от проекта «Новороссия», по которому Украина может лишится выходов к Азовскому морю, а Россия — получить сухопутный коридор в аннексированный Крым.

Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук. «Ситуация на линии соприкосновения сторон на Донбассе нестабильная. К тому же Кремль не отказался от проекта „Новороссия“, согласно которому Украина может потерять все выходы к морю. Россия не отказалась от идеи пробить вдоль берега Азовского моря сухопутный коридор в Автономную республику Крым», — считает вице-адмирал и добавляет, что в сложившейся ситуации политика Украины на Азове должна быть проактивной.

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Речь идет о необходимости увеличения военного присутствия Украины в районе Азовского моря, где должны быть представлены разные виды и рода войск. «Если мы понимаем, что есть проблема с проходом Керченского пролива, то компенсировать морскую составляющую можно за счет использования авиации и береговых подразделений. Безусловно, для своевременного обнаружения противника необходимо наращивание системы разведки и обнаружения», — отметил Сергей Гайдук.

По его словам, на Азове требуется разумная структура и состав группировки войск, которые бы уменьшили риски как при действии диверсионно-разведывательных групп противника, так и при высадке десанта.

«Все действия на море будут зависеть от действий на суше. Это закономерности и тенденции современной войны. Если будут активизироваться действия на суше, то будут активизированы и действия на море», — подчеркнул экс-командующий ВМСУ и добавил: «В данной ситуации России очень выгодны хаос и нестабильность в регионе. Это оказывает влияние не только на военных, но и на гражданское население, которое работает в морских портах Бердянска и Мариуполя».

Эксклюзивный материал о том, что сейчас происходит в Азовском море, где Россия одно время активно блокировала движение через Керченский пролив, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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