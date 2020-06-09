Угрожали ножом: в Киеве у врача украли дорогостоящее медоборудование (фото, видео)

Происшествия

Ночные прогулки по Киеву в одиночестве закончились печально для одесского врача. На бульваре Шевченко в центре города на мужчину напала вооруженная банда и, угрожая ножом, отобрала ценное медоборудование, ради которого доктор и приехал в столицу. Стоимость украденного составляла около 300 тысяч гривен.

Врач обратился в патрульную полицию, описал приметы напавших и спустя несколько минут грабителей задержали. Один из подозреваемых был замечен на соседней улице Саксаганского, остальные — в районе железнодорожного вокзала.

В полиции говорят, что задержанные бандиты — не местные. Возглавлял группировку 45-летний харьковчанин, отсидевший срок за грабеж и уже попавшийся на новых «подвигах». В сообщники он взял молодых жителей Ворзеля и Черкасской области.

У задержанных обнаружено украденное медоборудование, а также мобильный телефон, ноутбук и наличные. Проверяется причастность банды к другим разбоям на территории Киева.

Напомним, ранее в Киеве заметили группу подростков, угрожавших пустить в ход нож. Еще одна группировка напала на бездомного и жестоко избила мужчину.

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