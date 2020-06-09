26.50 / 26.72 29.62 / 30.10
Киев: +29
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Иране казнят шпиона, причастного к ликвидации генерала Сулеймани

14:24 9 июня 2020
Касем Сулеймани

В Иране приговорили к смертной казни Махмуда Мусави-Маджда, которого обвиняют в том, что он шпионил в пользу США и Израиля и выдал иностранным спецслужбам информацию о месте, где будет находится генерал Сулеймани, уничтоженный авиаударом с американского беспилотника в аэропорту Багдада.

Как передает «Немецкая волна», смертный приговор утвержден Верховным судом и скоро будет приведен в исполнение. Однако точная дата казни не называется.

Представитель иранского минюста утверждает, что Мусави-Маджд работал и на американское ЦРУ, и на израильский «Моссад» и что за крупное вознаграждение он информировал их о местонахождении и передвижениях генерала Касема Сулеймани, командовавшего силами спецназа «Аль-Кудс».

Издание, со ссылкой на АP отмечает, что заявления представителя иранского минюста незамедлительно вызвало вопросы о том, откуда у Мусави-Маджда мог быть доступ к информации о передвижениях Сулеймани.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после операции по ликвидации Касема Сулеймани президент США Дональд Трамп заявил, что иранский генерал в течение многих лет убил многих американцев и готовился убивать еще.

167

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ограбление

Угрожали ножом: в Киеве у врача украли дорогостоящее медоборудование (фото, видео)

Утонувший парень

Пытался переплыть реку с друзьями: в Киеве утонул молодой парень (видео)

Михаил Ефремов и Иван Стебунов

«Меня не было в машине»: Иван Стебунов рассказал, как оказался на месте ДТП с Михаилом Ефремовым (видео)

трамвай

Вагон охватило пламя: в Кривом Роге загорелся скоростной трамвай с пассажирами (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер