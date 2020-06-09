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В Иране казнят шпиона, причастного к ликвидации генерала Сулеймани
В Иране приговорили к смертной казни Махмуда Мусави-Маджда, которого обвиняют в том, что он шпионил в пользу США и Израиля и выдал иностранным спецслужбам информацию о месте, где будет находится генерал Сулеймани, уничтоженный авиаударом с американского беспилотника в аэропорту Багдада.
Как передает «Немецкая волна», смертный приговор утвержден Верховным судом и скоро будет приведен в исполнение. Однако точная дата казни не называется.
Представитель иранского минюста утверждает, что Мусави-Маджд работал и на американское ЦРУ, и на израильский «Моссад» и что за крупное вознаграждение он информировал их о местонахождении и передвижениях генерала Касема Сулеймани, командовавшего силами спецназа «Аль-Кудс».
Издание, со ссылкой на АP отмечает, что заявления представителя иранского минюста незамедлительно вызвало вопросы о том, откуда у Мусави-Маджда мог быть доступ к информации о передвижениях Сулеймани.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после операции по ликвидации Касема Сулеймани президент США Дональд Трамп заявил, что иранский генерал в течение многих лет убил многих американцев и готовился убивать еще.167
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