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Происшествия

Рискуют жизнью ради лайков: юные экстремалы отметились опасными выходками в киевском метро (видео)

14:49 9 июня 2020
Зацеперы на вагоне метро

В сеть выложили видео «развлечений» молодых людей в киевском метро, которые бегали по крыше поезда и ездили между вагонами. Ранее в метро Киева подростки ради видео держали своего приятеля прямо над рельсами.

Так, на страничке «Киева Оперативного» выложен ролик, на котором видно, как несколько парней бегают по крышам вагона поезда метро, стоящего на станции «Днепр».

А на другом ролике показаны молодые люди, которые решили проехаться между вагонами метро — видео было снято между «Крещатиком» и «Арсенальной».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото, как в Киеве на станции метро «Дворец Спорта» подросток спустился на рельсы и лег под поезд.

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