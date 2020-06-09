Общество и люди

Неоперабельная аденокарцинома легкого четвертой степени с метастазами в костях. О своем заболевании Наталья Орлянская узнала почти два года назад. «С тех пор прокульгала длинный путь. Как любят выражаться любители штампов, „полный взлетов и падений“, — пишет Наташа в „Хрониках cancer girl“ в Faceboоk, где рассказывает о своей борьбе за жизнь. - Я говорю: настроение и самочувствие Наташи колебались от сильно плюса до показателей минусовой шкалы. Без крайностей, надо признать. То есть без суицидальных мыслей, но и без эйфории. Я просто жила…» «ФАКТЫ» с разрешения Орлянской продолжают публикацию ее дневника, а для тех, кто может ей помочь, сообщаем номер карты «ПриватБанка»: 5168 7450 1712 4394, Орлянская Наталия Анатольевна.

7.01.2020. Сегодня у #cancer_girl — годовщина. #ПанРачок и я вместе ровно год. Формально, конечно. Он, безусловно, сростался со мной в экстазе намного раньше, но 7 января 2019-го, аккурат в Рождество, все случилось.

Наташа валялась дома и ревела от боли, а к 22:00 измучилась до того, что поперлась на ночное МРТ. Сама, без единого направления от невропатологов-неврологов-ортопедов-хирургов, которые безуспешно лечили «больную ногу» с сентября (!).

И вот на рождественском МРТ — каков подарочек, а? — впервые озвучили подозрение (а по снимку — конкретное такое подозрелище) на онкологию. Как думали тогда, костей. До окончательного диагноза пройдет еще почти 2 месяца, к началу лечения Наташа буквально еле дохромала. И как понимаю теперь, чуть не опоздала. Вообще. Летально.

С тех пор #cancer_girl прокульгала длинный путь. Как любят выражаться любители штампов, «полный взлетов и падений». Я говорю: настроение и самочувствие Наташи колебались от сильно плюса до показателей минусовой шкалы. Без крайностей, надо признать. То есть без суицидальных мыслей, но и без эйфории.

Я просто жила. Ужасно радовалась, когда смогла почти нормально ходить. Тешилась тем, что так долго сохранялись волосы, и держится фигура. Благодарила пузо за исключительную толерантность к отраве, которой его напихивали. По чуть-чуть зарабатывала денежку. Продала второй сценарий. Хандрила в осеннюю мряку. Как дурочка, перлась с солнышка. Много гуляла. Много смеялась (это не нервное, я вообще, как оказалось, довольно веселый человек).



Близкие говорят: сильно изменилась за год. Сама не все замечаю, но понимаю: не измениться не могла. Но, похоже, трансформации произошли не в худшую сторону.

#cancer_girl стала мягче. То есть черное чувство юмора осталось при мне, но к людям стала терпимее. Стала ценить мелочи. Больше уважать людей и внимательнее к ним относиться.

Это не гимн себе, это то, что правда заметила. Зато юмор стал местами злее, и к себе стала относиться требовательнее.

Потому что неизвестно, будет ли следующая годовщина. Так что стараюсь успеть, как бы сказать, о (т)хватить побольше жизни. Вгрызаюсь жадно, до косточек. Так и продолжу, пока могу.

Потому деньги по-прежнему собираю — это лишние дни моей жизни. Спасибо всем, кто считает, что я того стОю.

Всем желаю здоровья! Живите долго и досыта!

16.01.2020. (Не)Естественный отбор. Больные раком для государства Украина — это, говоря на жаргоне военных, допустимые потери.

Сейчас на таможне киснет куча онкопрепаратов (я не истина в последней инстанции, но слышала об этом сразу от нескольких специалистов из системы). Очевидно, речь не только об онколекарствах, но #cancer_girl — о шкурном. Клинике только остается разводить руками и отвечать пациентам: от нас ничего не зависит. И выслушивать истерики больных, и отводить глаза.

Да, это игрища государства. Я не претендую на знание процессов, которые сейчас происходят в МОЗ или еще где. Но зато я теперь знаю, что есть онкобольные, которым нельзя прерывать лечение. То есть вообще. Никак. Прием препарата должен идти день в день, а у некоторых — и час в час. А ведь многие из этих лекарств еще и с очень особыми условиями транспортировки/хранения — то есть непонятно, когда и в каком состоянии они доедут до людей.

И вот эти дрянные чиновничьи игрульки/передел потоков/перерегистрации_ давно_ зарегистрированных_ лекарств или что у них там, легко могут стОить людям жизни. По сути, у таких пациентов воруют время. А это наш самый драгоценный и совершенно невосполнимый ресурс.

Мне повезло: могу себе позволить сделать перерыв в приёме таблеток. Совсем небольшой, дней в 7−10. Но это сейчас. Что будет дальше — никто не знает. Мой препарат совсем свежий — на рынок Украины вышел только летом 2019-го. И нет абсолютно никаких гарантий, что через месяц легким движением руки какого-то чинуши подмахнется некий докУмент — и препарат перестанут ввозить в Украину. От мысли о таком повороте у меня пух на голове шевелится.

За год болезни #cancer_girl уже заценила, мягко говоря, специфическое отношение у нас к онкобольным. Мы — шлак, отработанный материал, которым можно пренебречь.

И, к примеру, отказаться браться за лечение неоперабельной девицы с запущенной (благодаря тем же врачам) болезнью.

Теперь я очень ясно вижу, как невдолбенно мне повезло, когда частная клиника за меня просто взялась, а не отправила с Богом. Мне плевать, даже если они сделали это исключительно за бабки, а не из гуманизма и следования клятве Гиппократа. Они ВЗЯЛИСЬ, честно работали — и подарили мне год жизни. И не ткнись я туда носом, умерла бы уже прошлой весной. Нет, не преувеличиваю — это прогноз врачей из гоструктуры.

Извините за злой пост, но вся эта ситуация с препаратами выглядит отвратительно. Впрочем, да, вполне в тренде отношения к онкобольным в целом в этой стране.

И пару слов о себе. Заканчиваю второй курс приема таргетного препарата. Самочувствие в целом норм, только косточки стали сильнее болеть, но это и не удивительно. Патологический перелом хребта — увеличилась на него нагрузка.

И да, собираю деньги на 3-й курс препарата. Слава Богу, он пока есть в клинике и не подорожал — 69 тыс. 630 грн. Так шо надеюсь, успею купить, пока не ушел к другому страждущему.

Заранее огроменное спасибо всем, кто считает нужным поддержать. Я что подумала: ведь если вы даете деньги на продление моей жизни, значит, я неплохой человек? Или, как минимум, в своих постах могу вас чем-то заинтересовать/позабавить/развеселить. И я правда не только клянчу, но и стараюсь заработать. Кстати, если кому чего надо написать — обращайтесь, это я делаю хорошо.

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