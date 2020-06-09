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Украина

"Мне не стыдно": Зеленский объяснился за сравнение Украины с проституткой (видео)

16:44 9 июня 2020
зеленский

Президент Владимир Зеленский не стыдится тех шуток об Украине, которые озвучивал со сцены вместе с артистами «Квартала 95». Это распространяется и на номер, в котором Украину сравнивают с «актрисой из немецких фильмов для взрослых».

«Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей или даже кто-то это воспринял как шутку и сравнение Украины с „проституткой“, то за такие вещи мне стыдно. И я не прав. Но шутка была о другом. Шутка была, я считаю, о несамостоятельности финансовой. И это так. Несамостоятельности украинской финансовой системы от других. Мы должны быть независимой страной. Никто не имеет права управлять нами», — объяснил Зеленский суть своих реприз в интервью «Украинской правде».

Отвечая на вопрос о специфическом «квартальском» юморе по поводу Украины, Зеленский заявил, что стесняться ему нечего. «Не надо стесняться каких-то ошибок. Хотя их никто не хотел делать, кого-то обижать. Даже в юморе», — заявил президент.

Напомним, Зеленскому после выступления в Юрмале неоднократно припоминали оскорбительную фразу про Украину и требовали извинений.

Фото Студия «Квартал 95"/Facebook

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