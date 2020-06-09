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Не могут распрощаться с «вождем»: в селах под Одессой не хотят сносить памятники Ленину (фото)
Национальная полиция начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту наличия памятников Ленину в трех селах Болградского района, что на юге Одесской области. Речь, в частности, идет о грубом нарушении норм Закона «О декоммунизации» в селах Зализничное, Виноградовка и Кальчево. Расследование начато по статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».
Депутаты Виноградовского сельсовета приняли решение: памятник Ленину необходимо убрать из центра села, но… В то же время они предложили оставить монумент в данном населенном пункте как свидетельство истории страны.
По данным проекта «Декоммунизация. Украина», именно в Болградском районе осталось наибольшее число памятников «вождю революции». Таковой также сохранился в селе Первомайское Захарьевского района.
При этом соучредитель данного проекта Вадим Поздняков заявлял, что к весне 2020 года памятники Ленину в Украине ликвидируют полностью.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в селе Зализничное Болградского района во время карантина решили по-своему исполнить Закон «О декоммунизации» и отреставрировали памятник В. Ленину.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!