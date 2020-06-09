Происшествия

На территории университета в Киеве на людей рухнуло дерево: фото и первые подробности ЧП

Во вторник, 9 июня, на территории Национального авиационного университета (НАУ) столицы Украины дерево упало на двух человек, сидевших на скамейке. О том, что в этот день нельзя находиться рядом с деревьями, власти предупреждали киевлян.

Как сообщает УНН, при падении дерева пострадала иностранка.

«Да, пострадала иностранная гражданка, она студентка НАУ. Ее осмотрели и отпустили. Парню была оказана помощь на месте», — заявила глава пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

Ранее сообщалось, что в Киеве поднялся настолько сильный ветер, что были сломаны несколько деревьев. Огромные ветки падали на машины и тротуары. А недалеко от здания СБУ на машины рухнуло целое дерево, такая же ситуация произошла и на улице Саксаганского.

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