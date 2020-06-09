По рекомендациям ВОЗ «Дарница» выпустила антисептик широкого спектра действия

Здоровье и медицина

Фармацевтическая компания «Дарница» начала производство нового антисептического средства Darsept. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении говорится, что Darsept — антисептик широкого спектра действия, который обладает антимикробной активностью в отношении бактерий и вирусов. Средство содержит 75% этилового спирта, эффективно дезинфицирует кожу и поверхности от возбудителя COVID-19. За счет содержания декспантенола антисептик не пересушивает кожу рук, питая ее и восстанавливая поврежденные участки.

По словам председателя совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, рецептура Darsept учитывает рекомендации Всемирной организации здравоохранения, поэтому средство не только эффективно, но и безопасно.

«Антисептики входят в арсенал средств индивидуальной защиты и являются эффективными инструментами замедления распространения COVID-19. Поэтому „Дарница“ разработала рецептуру безопасного и эффективного дезинфицирующего раствора Darsept. Важно, что рецептура учитывает рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Качество и безопасность для нас принципиальны, поэтому для производства Darsept мы используем реактивы фармакопейного качества. „Дарница“ продолжает отслеживать потребности рынка и готова обеспечить выпуск дезинфицирующих средств широкого спектра действия в других формах и дозировках», — отметил он.

Darsept внесен в Единый государственный реестр дезинфицирующих средств Минздрава Украины. Средство выпускается во флаконах емкостью 50 мл с откидным колпачком. Такой формат соответствует международным рекомендациям по применению антисептических средств и позволяет распределить необходимое количество раствора по всей поверхности рук. «Дарница» выпустила три вида антисептика: классический, а также с ароматом натуральных эфирных масел лаванды и лимона.

Ранее из-за пандемии коронавируса «Дарница» изменила планы производства для обеспечения населения противовирусными и жаропонижающими средствами. Кроме этого, компания запустила проект по созданию лекарства от коронавируса на основании гидроксихлорохина.

Фармацевтическая компания «Дарница» с 1998 года является лидером в Украине по объему продаж лекарств в натуральном выражении. По итогам 2019 года доля «Дарницы» составила 13,76%. Стратегические направления — кардиология, неврология и решение проблем боли. В 2019 году компания на 10,3% увеличила чистую выручку от реализации продукции.



112

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter