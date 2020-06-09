- 08:04 Жара, местами грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 08:02 Звезда «Милана» подвергся дерзкому ограблению, сидя за рулем автомобиля
- 07:30 По рекомендациям ВОЗ «Дарница» выпустила антисептик широкого спектра действия
- 07:29 Бейонсе подпишет контракт на 100 миллионов долларов с киностудией Disney
- 07:25 В Одессе обрушился жилой дом: первые фото, видео и данные о пострадавших
- 07:06 В Украине изменился порядок регистрации земельных участков: что важно знать
- 06:35 Принц Филипп празднует 99-летие: как проведут этот день королева Елизавета и ее муж
- 06:25 Высокий госдолг и нехватка денег: в МВФ назвали главные риски программы Stand-By для Украины
- 05:32 В США похоронили убитого полицейскими Джорджа Флойда
- 04:56 COVID-мусор: дно океана "завалили" использованными масками и перчатками
- 02:56 На 200 млн больше: Зеленский объяснил, куда Украина направит "дополнительные" деньги от МВФ
- 01:48 МВФ одобрил программу помощи Украине
По рекомендациям ВОЗ «Дарница» выпустила антисептик широкого спектра действия
Фармацевтическая компания «Дарница» начала производство нового антисептического средства Darsept. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В сообщении говорится, что Darsept — антисептик широкого спектра действия, который обладает антимикробной активностью в отношении бактерий и вирусов. Средство содержит 75% этилового спирта, эффективно дезинфицирует кожу и поверхности от возбудителя COVID-19. За счет содержания декспантенола антисептик не пересушивает кожу рук, питая ее и восстанавливая поврежденные участки.
По словам председателя совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, рецептура Darsept учитывает рекомендации Всемирной организации здравоохранения, поэтому средство не только эффективно, но и безопасно.
«Антисептики входят в арсенал средств индивидуальной защиты и являются эффективными инструментами замедления распространения COVID-19. Поэтому „Дарница“ разработала рецептуру безопасного и эффективного дезинфицирующего раствора Darsept. Важно, что рецептура учитывает рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Качество и безопасность для нас принципиальны, поэтому для производства Darsept мы используем реактивы фармакопейного качества. „Дарница“ продолжает отслеживать потребности рынка и готова обеспечить выпуск дезинфицирующих средств широкого спектра действия в других формах и дозировках», — отметил он.
Darsept внесен в Единый государственный реестр дезинфицирующих средств Минздрава Украины. Средство выпускается во флаконах емкостью 50 мл с откидным колпачком. Такой формат соответствует международным рекомендациям по применению антисептических средств и позволяет распределить необходимое количество раствора по всей поверхности рук. «Дарница» выпустила три вида антисептика: классический, а также с ароматом натуральных эфирных масел лаванды и лимона.
Ранее из-за пандемии коронавируса «Дарница» изменила планы производства для обеспечения населения противовирусными и жаропонижающими средствами. Кроме этого, компания запустила проект по созданию лекарства от коронавируса на основании гидроксихлорохина.
Фармацевтическая компания «Дарница» с 1998 года является лидером в Украине по объему продаж лекарств в натуральном выражении. По итогам 2019 года доля «Дарницы» составила 13,76%. Стратегические направления — кардиология, неврология и решение проблем боли. В 2019 году компания на 10,3% увеличила чистую выручку от реализации продукции.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..