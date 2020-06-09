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Названы топ-пять трендовых очков лета
Возвращаются в моду ретро-варианты модных аксессуаров
Очки — один из самых модных аксессуаров лета. Стилисты говорят, что для нынешнего сезона стоит выбирать несколько пар, чтобы менять их в зависимости от наряда. К тому же, сейчас очки не только модный атрибут, но и дополнительная защита от проникновения бактерий на слизистую глаз.
- Когда мы надеваем солнцезащитные очки — это автоматически блокирует доступ рук к слизистой глаз, — рассказала в шоу «Ранок з Україною» на канале «Украина» эксперт по подбору очков, стилист Татьяна Туча. - Что касается трендов, то сейчас на пике моды несколько моделей. Безусловный хит сезона — очки «сайфай». В народе их знают, как узкие очки. Они защищают от солнца, но больше считаются имиджевой моделью. Второй тренд — очки геометрических форм. Они могут быть, как объемными, так и более узкими — шестиугольные или треугольные. По-прежнему популярны очки-маски. Они характерны тем, что верхняя линия, как правило, ровная. Возвращаются в моду и ретро-варианты — с широкой оправой, более овальные. Когда вы надеваете такие очки, то ощущаете себя, как в фильме «Завтрак у Тиффани». И, наконец, пятый, модный, вариант — очки-оверсайз. Они отличаются массивной оправой. Это универсальная модель, которая подойдет как любому типу лица.
Ранее известный фэшн-эксперт Светлана Лищинская рассказала «ФАКТАМ» о главных трендах лета 2020 года.
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