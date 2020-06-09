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Украина

Полицейские под присмотром: в двух областях Украины запускают эксперимент (видео)

19:16 9 июня 2020
Система в действии

В Кировоградской и Днепропетровской областях внедрили систему «Custody Records», которая автоматизирует работу полицейских. С начала июня в Киеве заработала система видеофиксации.

Как сообщает Министерство внутренних дел, систему «Custody Records» уже внедрили в четырех изоляторах временного содержания: в Сарнах, Днепре, Кропивницком и Херсоне.

«Система работает два года, и мы увидели положительные результаты. Она действует, как для защиты полицейскому, так и для защиты задержанного человека. Все действия записываются на видеокамеру, и в любое время мы можем проследить, кто что говорил и делал», — отметил начальник Управления соблюдения прав человека Нацполиции Руслан Горяченко.

Уже в ближайшее время МВД планирует внедрить системы не только в ИВС, а и во всех подразделениях полиции. Для пилотного проекта выбраны 10 подразделений Кировоградской области и один отдел полиции Днепропетровской.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске разобрались с копами, которые издевались над подростками.

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