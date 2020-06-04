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Получили по заслугам: в Ивано-Франковске наказали полицейских, которые издевались над подростками
Полицейских, которые в Ивано-Франковске унижали задержанных подростков, уволили из органов Национальной полиции.
Такое решение принято по результатам служебного расследования в отношении двух полицейских. Еще одного сотрудника полиции понизили в должности.
Начальнику Управления превентивной деятельности объявлен строгий выговор, а и.о. заместителя начальника областного главка полиции строго указано на отсутствие надлежащей профилактической работы в подчиненном подразделении.
Материалы служебного расследования будут направлены в ГБР.
Напомним, на действия полицейских пожаловался житель Ивано-Франковска, который утверждал, что правоохранители неправомерно действовали, неадекватно общались, унижали его сына и друга. Мужчина предоставил полицейским аудиозаписи разговора.
«ФАКТЫ» сообщали о пытках и изнасилованиях, которыми отличились полицейские в Кагарлыке Киевской области. В связи с резонансным делом отделение полиции расформировали, а личный состав должен пройти переаттестацию.242
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