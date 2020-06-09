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Футболист-мультимиллионер стрижет в отпуске овец, косит траву и доит коров (фото, видео)
Знаменитый нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани, у которого в прошлом году угнали дорогущий автомобиль, после досрочно завершившегося чемпионата Франции отвез семью из Парижа на ферму своего детства в родном Уругвае.
При этом лучший бомбардир в истории «ПСЖ», зарабатывающий 1,345 млн евро в месяц, с женой Жослин и ребенком наслаждается времяпровождением на свежем воздухе, не брезгуя любой работой. Эдинсон и овец стрижет, и траву косит, и коров доит, и с лошадьми управляется, выставляя отпускные фото и видео в Twitter.
«Качаю косой пресс», — подписал видео Кавани.
«Мой дед бы ему выписал по самое не могу за такое кошение травы», — написали футболисту украинские подписчики.
Кстати, годовалая дочурка уругвайца Индия, судя по всему, была в восторге, когда папа вместе с ней поил теленка молоком из бутылки.
Напомним, что в 2013 году «ПСЖ» заплатил за переход Кавани итальянскому «Наполи» 64 млн евро. В 300 поединках за парижский клуб бомбардир забил 200 мячей. В футболке сборной Уругвая Эдинсон принял участие в семи крупных турнирах, отличившись 50 точными ударами в 116 встречах.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Эдинсон Кавани сыграл в футбол с безногим мальчиком Али.
Фото Twitter74
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