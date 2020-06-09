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Происшествия

На Донбассе подорвался броневик ВСУ, много раненых

21:03 9 июня 2020
На месте подрыва

Во вторник, 9 июня, в Донецкой области военный автомобиль ВСУ подорвался на взрывном устройстве. Ранены десять военнослужащих. В последние дни боевики также усилили обстрелы позиций украинской армии — у ВСУ много раненых.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области в своем Facebook, установлено, что 9 июня 2020 года, около 9:30, при движении броневика Вооруженных сил Украины в районе Дворца культуры «Авдеевский коксохимический завод» автомобиль «Спартан», который замыкал колонну, подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Десять военнослужащих получили минно-взрывные травмы, им оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке неизвестные сорвали российский флаг и сожгли его. В связи с этим боевики разыскивают «вандалов».

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