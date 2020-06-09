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На Донбассе подорвался броневик ВСУ, много раненых
Во вторник, 9 июня, в Донецкой области военный автомобиль ВСУ подорвался на взрывном устройстве. Ранены десять военнослужащих. В последние дни боевики также усилили обстрелы позиций украинской армии — у ВСУ много раненых.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области в своем Facebook, установлено, что 9 июня 2020 года, около 9:30, при движении броневика Вооруженных сил Украины в районе Дворца культуры «Авдеевский коксохимический завод» автомобиль «Спартан», который замыкал колонну, подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
Десять военнослужащих получили минно-взрывные травмы, им оказали медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке неизвестные сорвали российский флаг и сожгли его. В связи с этим боевики разыскивают «вандалов».255
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Представителей каких-то там «ДНР»-«ЛНР» никто не воспринимает всерьез, это полный фейк, — Денис Казанский
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