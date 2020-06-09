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На Донбассе боевики начали охоту на «вандалов», надругавшихся над российским флагом
На прошлой неделе, 2 июня, в оккупированном Донецке сорвали флаг РФ и сожгли его. В эти же дни в оккупированном Новоазовске уже не в первый раз появились листовки с проукраинским содержанием.
О происшествии с флагом пишет на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»). По его словам, подразделения силовых структур «ДНР» не смогли найти тех, кто сжег флаг.
Об этом свидетельствует приведенная докладная записка оккупационной администрации:
Ранее сообщалось, что на оккупированной территории боевики представляют для населения смертельную опасность заражения COVID-19 — об этом неизвестные патриоты проинформировали жителей Донецка. Напоминаем, недавно оккупанты расстреляли в Горловке троллейбусное депо — боевики не поделил сферы влияния с местным «мэром».56
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