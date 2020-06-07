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Боевики на Донбассе усилили обстрелы украинских позиций, у ВСУ много раненых
В субботу, 6 июня, оккупанты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских войск из минометов калибра 120 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Как сообщает на своей странице в Facebook штаб операции Объединенных сил, украинские бойцы ответным огнем прекратили враждебные провокации.
На подступах к Опытному и Старогнатовке противник обстрелял укрепления украинских воинов более чем 30 минами калибра 120 мм. Велись обстрелы и на других направлениях. В результате обстрелов боевиков четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения, а один — боевую травму. По данным разведки, 6 июня украинские воины уничтожили одного оккупанта.
В воскресенье, 7 июня, противник продолжает огневые провокации, но у Объединенных сил потерь нет.
Ранее сообщалось, что боевики атаковали украинские позиции на Донбассе с беспилотника.185
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