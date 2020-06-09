Почему малышам не стоит давать клубнику: объяснение педиатра

Здоровье и медицина

Понятно желание родителей побаловать малыша клубникой. Благо, что она чуть подешевела. Но так ли полезна ранняя ягода? И с какого возраста малышу можно давать клубнику?

— Не спешите пока покупать клубнику и кормить маленьких детей, — объясняет специально для «ФАКТОВ» опытный столичный педиатр кандидат медицинских наук Галина Ермолова. — Эта ягода отнюдь не так полезна, как думают многие родители. Ранняя клубника зачастую выращена в теплице, где соблюдается определенный тепловой режим, применяются различные удобрения и стимуляторы роста, но не хватает солнечного света, который необходим для накопления витаминов. Такая ягода активно всасывает химические соединения, шлаки, токсины, которые находятся в воде и почве. И аллергия у ребенка может быть не на саму клубнику, а на химические добавки.



Еще один важный момент: на кожице клубники находится множество меленьких зеленых косточек, которые не расщепляются в пищеварительном тракте. С ними не могут справиться ни секреция желудочных соков, ни выделение ферментов поджелудочной железы. Особенно вредны эти плохо переваренные зелененькие косточки при попадании в кишечник. Продвигаясь, они могут повреждать его стенки, иногда даже вызвав мелкие изъязвления, как будто по тонким и толстым кишкам прошлись теркой. Возникают изменения в характере стула — он разжижается либо формируются запоры, ребенка беспокоит боль в животе.

— С какого возраста можно без опаски давать детям клубнику?

- Ближе к пяти годам. Тогда у ребенка хорошо сформирован жевательный аппарат. Уже более совершенной стала ферментная функция поджелудочной железы, повысилась желудочная секреция, созрела система печени, противостоящая токсинам. Нужно сначала дать малышу на пробу одну-две ягодки, чтобы посмотреть, нет ли аллергии. И если все нормально — предложить небольшую порцию ягод.

Важно помнить, что есть еще одна опасность — заражение клубники яйцами гельминтов. Это может быть как с ранней, так и сезонной ягодой.

— Это можно как-то предотвратить, например, обдав ягоды кипятком?

— Если яйца глистов находятся под этими зелеными зернышками, то никаким кипятком их оттуда не достать. Наоборот, это может ускорить появление личинок гельминтов. Ведь внутри человеческого тела температура несколько выше привычного уровня в 36,6 градуса — приблизительно 37,7. Поэтому так хорошо развиваются глисты — аскариды, токсокары, ленточные гельминты, которые могут вызвать у ребенка тяжелые последствия. Клубнику перед употреблением важно хорошо промыть несколько раз водой комнатной температуры.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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