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Суд в Киеве принял решение по генералу Шайтанову, подозреваемому в госизмене
Во вторник, 9 июня, Киевский апелляционный суд оставил под стражей генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, подозреваемого в госизмене и пособничестве в покушении на теракт.
Как сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда, была рассмотрена жалоба, поданная защитой на применение в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 12 июня 2020 года.
По результатам рассмотрения апелляционный суд оставил без изменений постановление Шевченковского районного суда Киева от 15 апреля 2020 года. Подозреваемый остается под стражей.
Ранее сообщалось, что стали известны скандальные подробности службы генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова — они касаются действий в зоне проведения АТО в 2014 году и встречи с террористом Александром Ходаковским.141
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