26.51 / 26.73 29.63 / 30.12
Киев: +29
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Суд в Киеве принял решение по генералу Шайтанову, подозреваемому в госизмене

21:59 9 июня 2020
Задержание Шайтанова

Во вторник, 9 июня, Киевский апелляционный суд оставил под стражей генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, подозреваемого в госизмене и пособничестве в покушении на теракт.

Как сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда, была рассмотрена жалоба, поданная защитой на применение в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 12 июня 2020 года.

По результатам рассмотрения апелляционный суд оставил без изменений постановление Шевченковского районного суда Киева от 15 апреля 2020 года. Подозреваемый остается под стражей.

Ранее сообщалось, что стали известны скандальные подробности службы генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова — они касаются действий в зоне проведения АТО в 2014 году и встречи с террористом Александром Ходаковским.

141

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП (видео)

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест (видео)

Задержание Шайтанова

Суд в Киеве принял решение по генералу Шайтанову, подозреваемому в госизмене

На месте подрыва

На Донбассе подорвался броневик Нацгвардии, много раненых

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер