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Происшествия

В Одессе обрушился жилой дом: первые фото, видео и данные о пострадавших

7:25 10 июня 2020
Дом

В среду, 10 июня, посреди ночи в Одессе частично обрушилась стена жилого дома. В последнее время произошло уже несколько подобных случаев.

Как сообщает ГСЧС Украины в Одесской области, сообщение об обвале поступило в службу спасения в 3:09. На улице Ясная, 10 обрушилась угловая часть четырехэтажного жилого дома. Жителей срочно эвакуировали.

При эвакуации получила травму одна из женщин, которую госпитализировали. Служба энергоснабжения обесточила здание. Для отключения дома от газа расчищается засыпанный колодец. Кроме того, спасатели разбирают завалы двух автомобилей, которые были припаркованы возле здания. К работе с жильцами дома привлечены психологи ГСЧС.

Ранее сообщалось, что обвал флигеля одного из домов Одессе оставил без жилья более двадцати человек.

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