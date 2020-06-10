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Ольга Сумская избавилась от своей "фирменной" родинки (фото)
Актриса Ольга Сумская, которая недавно во второй раз стала бабушкой, избавилась от своей «фирменной» родинки на лице, которая была визитной карточкой актрисы, придавала ей шарма. На новых фото народной артистки внимательные поклонники заметили, что та самая «мушка» исчезла. Один из подписчиков прямо спросил Ольгу, удаляла ли она родинку. Актриса ответила утвердительно.
«ФАКТЫ» решили уточнить у Ольги, почему ей пришлось обратиться к медикам.
«Пользуясь случаем, пока на карантине, решила избавиться от своей родинки, ведь она с возрастом немного увеличилась и перестала быть „изюминкой“. Уверена, что многие мои поклонники даже не увидят таких изменений», — сказала Ольга «ФАКТАМ».
*От родинки остался только маленький след, который вскоре пройдет
Поклонники привыкли рассматривать лицо и фигуру Сумской, которая в свои 52 года выглядит превосходно. Актриса вместе с мужем Виталием Борисюком в первые жаркие дни лета открыла пляжный сезон и показала шикарную фигуру в купальнике.418
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