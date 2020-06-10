Вынесен приговор австрийскому полковнику, продававшему России военные секреты

Мир

Во вторник, 9 июня, Земельный суд Зальцбурга огласил приговор полковника австрийской армии в отставке Мартину М., который был признан виновным в передаче России сведений, составляющих государственную и военную тайну. Прокуратура доказала, что в период с 1992 по 2018 год офицер отправил Главному управлению Генштаба вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) секретные материалы, за что получил в общей сложности 280 тысяч евро.

Мартин М. был приговорен к трем годам тюремного заключения, однако его освободили прямо в зале суда сразу после оглашения наказания. Дело в том, что бывший полковник находился в предварительном заключении с 30 ноября 2018 года. Следовательно, он отсидел более половины срока, что дает основание на его освобождение. Местные СМИ подчеркивают, что суд проявил снисхождение, поскольку максимальное наказание за совершенное Мартином М. преступление составляет 10 лет.

В интересах национальной безопасности весь судебный процесс проходил в закрытом режиме. Некоторые подробности стали известны только после вынесения приговора и освобождения бывшего офицера. По данным газеты Kronen Zeitung, Мартин каждые две недели общался со своим российским куратором — неким «Юрием». Он передавал российскому шпиону информацию об австрийских военно-воздушных силах, артиллерийских системах, рассказывал, что говорилось на служебных совещаниях. В последнее время «Юрия» очень интересовала ситуация с мигрантами в Австрии.

Защищал Мартина М. адвокат Михаэль Хофер. Он заявил, что его подзащитный считает себя патриотом и ни разу не нарушил присягу. Сведения, которые он передавал в Москву, нельзя считать государственной тайной, потому что Мартин брал их из открытых источников, но преподносил как секреты. Хофер сравнил деятельность подзащитного с «работой зарубежного корреспондента». Адвокат также рассказал, что Мартин и «Юрий» за годы сотрудничества стали друзьями.

Эта шпионская история получила большой резонанс в Австрии. В ноябре 2019 года министр иностранных дел Карин Кнайсль отменила из-за нее свой визит в Россию. Это было особенно заметно, поскольку до этого на свадьбе Карин присутствовал президент России Владимир Путин.

«Наши отношения с Россией этот случай не улучшит. Шпионаж неприемлем», — заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

Министерство внутренних дел Австрии летом 2019 года назвало настоящее имя «Юрия». Им оказался 65-летний уроженец Москвы Игорь Зайцев. Он курировал целую агентурную сеть в Австрии. Зайцев объявлен в международный розыск.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о шпионском скандале в Чехии. Власти республики выслали двух сотрудников посольства России в Праге, объявив их персонами нон грата. Это произошло после того, как в апреле в Чехию прибыл сотрудник российских спецслужб, привезя с собой смертельно опасный яд рицин. Предполагается, что он готовил покушение на ряд чешских политиков, причастных к решению снести памятник маршалу Ивану Коневу.

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