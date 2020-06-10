- 09:08 Обрушение дома в Одессе: жильцы сообщали о проблеме со зданием задолго до происшествия
- 09:08 Путинский дипломат попался на нелепом фейке об Украине
- 09:01 Ольга Сумская избавилась от своей "фирменной" родинки
- 09:01 Вынесен приговор австрийскому полковнику, продававшему России военные секреты
- 09:01 Олимпийские игры в режиме онлайн потеряют свою ценность, — Анна Ризатдинова
- 08:53 Нокаутер: пять самых ярких боев Александра Гвоздика
- 08:52 В Лондоне приступили к сносу памятников, оскорбляющих чувства темнокожих
- 08:52 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 08:40 Новый этап смягчения карантина в Украине: что разрешено с 10 июня
- 08:17 Ведущий инфекционист США заявил, что борьба с коронавирусом далека от завершения
- 08:04 Жара, местами грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 08:02 Звезда «Милана» подвергся дерзкому ограблению, сидя за рулем автомобиля
Путинский дипломат попался на нелепом фейке об Украине
Россия, которую недавно Министерство обороны США обвинило в распространении ложной информации о пандемии коронавируса, вновь была поймана на тиражировании фейков — на этот раз в ООН.
Так, российский дипломат Александр Алимов выложил в соцсети фотографии погибшей шестилетней девочки Полины, которую якобы на Донбассе в 2014 году «убила украинская армия».
На распространении лживой информации россиян поймали в украинском постпредстве в ООН. Так Олег Николенко, комментируя фото, обнародованное российским дипломатом, сообщил, что на самом деле на нем изображена не украинка, а девочка из России — Анастасия, которую в 2013 году убил водитель такси.
«Интересно, как рождаются русские подделки? Ну вот так», — пишет Олег Николенко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российские пропагандисты запускали много фейков о войне на Донбассе, в том числе и о подростке, который «стал мишенью для ракет».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...