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Украина

Путинский дипломат попался на нелепом фейке об Украине

9:08 10 июня 2020
Путин

Россия, которую недавно Министерство обороны США обвинило в распространении ложной информации о пандемии коронавируса, вновь была поймана на тиражировании фейков — на этот раз в ООН.

Так, российский дипломат Александр Алимов выложил в соцсети фотографии погибшей шестилетней девочки Полины, которую якобы на Донбассе в 2014 году «убила украинская армия».

На распространении лживой информации россиян поймали в украинском постпредстве в ООН. Так Олег Николенко, комментируя фото, обнародованное российским дипломатом, сообщил, что на самом деле на нем изображена не украинка, а девочка из России — Анастасия, которую в 2013 году убил водитель такси.

«Интересно, как рождаются русские подделки? Ну вот так», — пишет Олег Николенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российские пропагандисты запускали много фейков о войне на Донбассе, в том числе и о подростке, который «стал мишенью для ракет».

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