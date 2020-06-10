Скандальный футболист «Реала» похвастался спорткаром за 2,5 млн евро (фото)

Спорт

Звездный нападающий мадридского «Реала» француз Карим Бензема показал наиболее дорогостоящий экземпляр своего богатого автопарка.

«Каждый хочет повторить», — написал под фото футболист, на котором стоит возле Bugatti Chiron, который был приобретен Каримом еще в 2018 году за 2,5 млн евро. Известно, что такое же авто есть и в коллекции бывшего партнера Бензема по «Реалу» португальца Криштиану Роналду.

Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 секунды, максимальная же его скорость — 420 км/ч. Отметим, что, помимо Bugatti Chiron, также в автопарке французского футболиста, зарабатывающего в «Реале» порядка 170 тысяч евро в неделю, есть немало элитных машин — среди них Lamborghini Aventador, Bugatti Veyron Pur Sang, Mercedes SLR McLaren, Mercedes AMG G63, Lamborghini Urus, Rolls Royce Cullinam и Ferrari 488 Spider.

Отметим, что Бензема, несмотря на свою результативность в «Реале» (241 мяч в составе «Королевского клуба» во всех турнирах), с 2015 года не вызывается в сборную Франции после того, как был уличен в шантаже своего партнера по национальной команде Матье Вальбуэна. А в октябре 2018-го француз попал в еще один скандал, будучи обвиненным в попытке похищения человека.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналду купил автомобиль Bugatti Centodieci стоимостью 9 млн долларов, который выпустили тиражом всего десять экземпляров.

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