Происшествия

На Буковине со стрельбой задержали опасного преступника: детали, фото и видео происшествия

В Черновицкой области со стрельбой задержали злоумышленника-иностранца, который устроил разбойное нападение на частный дом. Ранее в Одессе задержали иностранцев, покушавшихся на гражданина Черногории в Киеве и ранивших его.

Как сообщают в ГУНП в Черновицкой области, 36-летний мужчина забрался в чужой дом через окно подвального этажа в ночь на среду, 10 июня. Правоохранители, заранее знавшие о готовящемся преступлении, устроили засаду, однако злоумышленник, услышав фразу «работает полиция», попытался сбежать и открыл огонь по полицейским.

В результате перестрелки были ранены двое спецназовцев (в голову и в голень) и злоумышленник (в бедро). Все они госпитализированы.

О задержанном известно, что в 2010 году он получил 11 лет тюрьмы за совершение тяжких преступлений на территории Одесской области, в том числе и разбойного нападения.

Задержание проводилось в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе полицейские со стрельбой задерживали грабителей, которые пытались скрыться от правоохранителей на автомобиле.



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