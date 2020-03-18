В Одессе полицейские устроили погоню со стрельбой (фото, видео)

Происшествия

В Одессе правоохранители со стрельбой задерживали, предположительно, грабителей, которые пытались скрыться от погони на автомобиле «Нисан». Ранее в Николаеве злоумышленники устроили вооруженный налет на частный дом и ранили женщину.

Как сообщает «7 канал», перестрелка в Одессе произошла на Большой Арнаутской. Несколько пуль попали в автомобиль, люди не пострадали. По предварительной информации микроавтобус со спецназовцами преследовал «Нисан» на улице Михаила Грушевского. Видимо, авто-беглец удалось остановить после того, как были прострелены колеса машины. Есть информация о четверых задержанных.

Журналистам в полиции подтвердили, что на спецлинию «102» поступил вызов о стрельбе на Большой Арнаутской, в результате чего был поврежден автомобиль заявителя. Отверстия от пуль остались на двери его машины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львове словесная перепалка переросла в перестрелку — мужчина сделал два выстрела в сторону оппонентов и попытался сбежать. Его догнали и бросили в багажник черного Chervrolet Epica. Автомобиль заблокировали полицейские и задержали участников инцидента.

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