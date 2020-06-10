Не только Ефремов: пять звезд, которых сгубил алкоголь (фото)

Шоу-бизнес

Известный российский актер Михаил Ефремов стал виновником ДТП, в котором погиб человек. Ему грозит до 12 лет тюрьмы: за рулем он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ефремов, к сожалению, стал не первым, чью жизнь и карьеру сгубил алкоголь. Зависимость от спиртного часто перерастает в серьезную проблему для творческих людей — в том числе и многих актеров. Бороться с ней тяжело, а иногда уже и невозможно.

«ФАКТЫ» приводят лишь малую часть огромного списка звезд, судьбы которых были сломаны из-за пристрастия к алкоголю.

Легендарный советский актер, поэт и бард Владимир Высоцкий ушел из жизни в 42 года — 25 июля 1980 года. Причиной смерти был назван инфаркт миокарда. Высоцкий долгое время страдал от алкогольной зависимости.

«Твое состояние начинает наконец беспокоить собутыльников. Сначала им так приятно быть с тобой, слушать, как ты поёшь… Но всегда наступает время, когда, наконец уставшие, протрезвевшие, они видят, что вся эта свистопляска оборачивается кошмаром. Ты становишься неуправляем, твоя удесятерённая водкой сила пугает их, ты уже не кричишь, а воешь», — писала в своей книге вдова Высоцкого, актриса Марина Влади в своей книге «Владимир, или Прерванный полет».

Как говорили друзья, Высоцкий сам понимал необходимость завязать с пагубной привычкой и неоднократно пытался это сделать, но тщетно. Более того, как утверждают некоторые, в попытке отказаться от алкоголя он увлекся наркотиками, что ускорило кончину артиста, организм которого не выдержал.

В 2010 году неожиданным для любителей кино шоком стала смерть 38-летнего актера Владислава Галкина, известного по сериалам «Дальнобойщики», «Мастер и Маргарита», «Спецназ», и который еще в детстве сыграл Гекльберри фильме «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Он был найден мертвым у себя в квартире. Основной причиной смерти называли острую сердечную недостаточность, вызванную приемом большого количества алкоголя. Галкин серьезно злоупотреблял спиртным, что также вызвало проблемы с поджелудочной железой. Утверждают, что Владислав начал пить, снимая стресс после съемок, так как актерская работа была тяжела для него морально.

«Влад стал рабом алкоголя, он уже не мог по-другому прийти в себя. На втором сезоне „Дальнобойщиков“ я понял, что он зависим, и даже прикрывал его от режиссера. Когда случилась драка со стрельбой в кафе — это был срыв от переутомления и выпивки», — говорил о Галкине его коллега Владимир Гостюхин.

Летом 2009 года пьяный Галкин устроил дебош в одном из московских баров. В ярости он начал стрелять из травматического пистолета. После этого случая стало известно, что жена хочет с ним развестись. Но оформить развод они не успели.

Певец Евгений Осин, исполнитель хита 1990-х «Плачет девочка в автомате», по словам друзей, начал испытывать проблемы с алкоголем в 2000-х годах. Как говорят друзья, молодость уходила и музыканту уже тяжело было сохранять имидж привлекательного парня. Тяга к спиртному еще больше усилилась после развода.

«Папа всем говорил, что пьет, так как от него ушла моя мама. Однако, недавно, когда мы разбирали старые фотографии, попадались кадры, на которых он спит в прихожей или комнате на полу, а я рядом, такой кулечек, ползаю. Все началось, когда я родилась. До этого, как мне говорили его друзья, он был весьма равнодушен к алкоголю. Он любил выпить, но это не было привычкой», — рассказывала дочь артиста Агния.

Пытаясь завязать, Евгений, страдающий циррозом печени, лег на реабилитацию в Сочи, затем лечился в Таиланде. Но снова сорвался. Он умер в ноябре 2018 года от остановки сердца в возрасте 54 лет. Последние годы жизни он уже не выступал.

Голливудская комедия «Один дома» в 1990-м году принесла десятилетнему Маколею Калкину всемирную славу. Он стал звездой первого уровня — был номинирован на «Золотой глобус» и получил звание «Ребенок года». Маколей успешно снялся еще в нескольких фильмах. Однако через какое-то время в семье актера начался разлад. Временно Калкину пришлось отказаться от работы в кино.

В июне 1995 года мать Маколея обвинила его отца в том, что он развалил карьеру сына, практически лишив мальчика шансов на ее восстановление. Калкин, интервью с которым публиковали ранее «ФАКТЫ», начал увлекаться алкоголем, а затем и наркотиками, что в итоге окончательно отпугнуло от него всех продюсеров и столь успешно начинавшаяся карьера пошла под откос.

Алкоголизм не щадит и женщин. Так, американская актриса Линдси Лохан, которая тоже начала карьеру актрисы еще в детские годы, в начале 2000-х годов была очень популярна. Но слава оказалась тяжелым испытанием. Звезда фильмов «Дрянные девчонки» и «Чумовая пятница» начала много пить, проводить время на вечеринках в ночных клубах. Вскоре репутация актрисы была разрушена. «Ей надо самой платить киностудиям, чтобы сниматься в кино», — заявил один из продюсеров.

В 2006 году Лохан посещала встречи анонимных алкоголиков. Карьера ее прервалась в 2007 году: после двух ДТП в состоянии алкогольного опьянения и трех курсов лечения в реабилитационном центре. 23 августа 2007 Лохан признала себя виновной в употреблении кокаина и вождении в нетрезвом виде и была приговорена к одному дню тюремного заключения и 10 дням общественных работ. «Я прекрасно вижу, что моя жизнь стала совершенно неконтролируемой, потому что я пристрастилась к алкоголю и наркотикам», — заявила тогда Линдси. Затем она снималась еще в ряде фильмов. Но прежнего успеха уже не достигла.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП (видео).

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