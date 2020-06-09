Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП (видео)

Мир

Российский актер Михаил Ефремов признал себя виновным в ДТП, в результате которого погиб человек.

В сети появилось видео допроса актера до суда.

«Да, конечно, признаю. А куда я денусь», — отвечает он на вопрос о признании вины.

На вопрос, был ли он пьян, актер ответил: «Вероятно». Но он отказался рассказывать, где и с кем пил.

Напомним, что Ефремов вел автомобиль в состоянии алкогольного опьянения.

Он не превышал скорость, но не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Автомобиль актера врезался в фургон, водитель которого умер позже в больнице.

В сети также появилась информация, о том, что в крови и моче Ефремова были следы наркотиков, а не только алкоголя.

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