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Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП (видео)
Российский актер Михаил Ефремов признал себя виновным в ДТП, в результате которого погиб человек.
В сети появилось видео допроса актера до суда.
«Да, конечно, признаю. А куда я денусь», — отвечает он на вопрос о признании вины.
На вопрос, был ли он пьян, актер ответил: «Вероятно». Но он отказался рассказывать, где и с кем пил.
Напомним, что Ефремов вел автомобиль в состоянии алкогольного опьянения.
Он не превышал скорость, но не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Автомобиль актера врезался в фургон, водитель которого умер позже в больнице.
В сети также появилась информация, о том, что в крови и моче Ефремова были следы наркотиков, а не только алкоголя.440
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