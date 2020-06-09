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Попавший в ДТП вместе с Михаилом Ефремовым водитель скончался в больнице
Сергей Захаров, водитель машины, попавшей в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, скончался в больнице в отделении реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Михаил Ефремов спровоцировал аварию в районе Смоленской площади. На своем джипе «Гранд-Чероки» он, нарушив правила, столкнулся с несколькими машинами — в том числе небольшим фургоном, за рулем которого был 40-летний Захаров. После аварии мужчина оказался заблокирован в кабине. Чтобы его извлечь понадобилась помощь МЧС, после чего пострадавший госпитализирован в НИИ Склифосовского. У него диагностировали перелом шейного отдела позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер с двух сторон, перелом бедра и травмы внутренних органов.
В результате ДТП пострадали еще несколько человек. Ефремов, который остался невредим, по предварительным данным находился в крайне нетрезвом состоянии. Вместе с ним в автомобиле были два пассажира — актер Иван Стебунов и его жена Елена Власова.
Михаил Ефремов в беседе с журналистами РЕН ТВ высказал желание оплатить лечение Захарова. «Так уж сильно пострадал? Я его вылечу», — сказал он.
Ранее «ФАКТЫ» писали: Машина вылетела на встречку: момент аварии с участием Михаила Ефремова попал на видео.374
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