Политика

Дело на 130 миллионов: Венедиктова может помочь Головачу вернуть деньги по сделке со следствием, — СМИ

Сын бывшего первого замглавы налоговой милиции времен Виктора Януковича Андрея Головача — Александр Головач — намерен через суд вернуть 130 млн грн, уплаченные в качестве возмещения ущерба государству в рамках сделки его отца со следствием по делу о незаконной выплате НДС в 2016 году. Об этом стало известно из искового заявления Головача-младшего, которое опубликовало издание «РБК-Украина».

По мнению журналиста, провести возврат средств Головачу может помочь окружение генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Издание напоминает, что о сделке Головача со следствием 15 февраля 2017 года объявил бывший тогда генпрокурором Юрий Луценко. Головача арестовали в сентябре 2016 года по подозрению в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость на 3 млрд гривен. Задержали генерала еще раньше, в августе 2016-го, а во время обыска даже нашли бюст Януковича.

По словам Луценко, перед освобождением Головача из СИЗО в феврале 2016-го тот не только признал себя виновным в функционировании организованной преступной группировки во главе с Януковичем и экс-министром доходов и сборов Александром Клименко, но и «расписал схемы и действующих лиц мафиозной группировки».

Генпрокурор тогда подчеркнул, что показания Головача станут доказательной базой в будущем деле по осуждению Клименко. Однако оказалось, что сын Головача, от имени которого происходило перечисление суммы ущерба, считает такой платеж неправомерным.

22 июня 2020 года Печерский районный суд Киева проведет слушания по гражданскому делу 757/66 636/19-ц по иску Головача Александра Андреевича к Государственной казначейской службе, Офису генерального прокурора и Государственной налоговой службе Украины.

Кроме 130 млн грн ущерба, Александр также хочет вернуть 11,7 млн грн «инфляционных». Суть претензий Головача-младшего сводится к тому, что он не был стороной каких-либо сделок со следствием, в том числе и сделки от 22 декабря 2016 года. Также у него не было доверенности от отца на осуществление каких-либо действий от его имени, он не был признан виновным за нанесение какого-либо ущерба государству, и, соответственно, никаких оснований вносить 130 млн грн на счет казначейства у него не было.

В исковом заявлении Головач-младший так и пишет: «130 млн грн были уплачены мной ошибочно».

Адвокатом, который подавал иск, является Владимир Кочан, бывший судья Высшего административного суда Украины (до 2016 года). В силу своих профессиональных обязанностей был знаком с Андреем Головачом. Также СМИ не исключают, что через других адвокатов Головачи могут быть связаны с одним из ключевых чиновников в окружении генпрокурора Ирины Венедиктовой — и.о. начальника департамента по надзору за деятельностью ГБР Александром Пановым.

«РБК-Украина» предполагает, в Офис генпрокурора он мог попасть по протекции своего тестя Александра Семинога, бывшего топ-менеджера в компаниях беглого олигарха Сергея Курченко. Напомним, Курченко и его структуры также фигурируют в ряде уголовных производств о злоупотреблениях со стороны окружения Виктора Януковича.

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