Светлана Тарабарова ждет второго ребенка (фото)

Шоу-бизнес

В украинском шоу-бизнесе ожидается бэби-бум. Популярная певица Светлана Тарабарова, снявшая клип, не выходя из дома, объявила о второй беременности. Она показала внушительный животик в чувственной черно-белой фотосессии, которую опубликовала в соцсетях.

«Несмотря на сложности, которые сопровождают период беременности, я считаю, что беременная женщина самая красивая!» — рассказала в Instagram TARABAROVA.

Певица также призвала девушек поддержать этот импровизированный флешмоб. «Никаких комплексов — ты самая красивая! Девочки, я знаю, что у многих из вас есть сказочные фото с животиком, поэтому выкладывайте их с хэштегом #найкрасивіша, и давайте наполним этот мир красотой, любовью и нежностью», — написала Светлана.

Напомним, с мужем Алексеем Бондарем певица воспитывает сына Ивана, которому в сентябре исполнится два года.

К рождению второго ребенка также готовится певица Джамала. А у Alyosha и Тараса Тополи появится летом третий малыш. Как готовится к материнству, певица рассказала в интервью «ФАКТАМ».

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