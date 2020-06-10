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Украина

Крымская татарка Эмине Джапарова стала первым замглавы МИД Украины

13:54 10 июня 2020
Эмине Джапарова

В Кабинете министров продолжаются кадровые изменения — так, после утверждения Радой на посту министра культуры и информполитики Александра Ткаченко, на заседании правительства было принято решение о назначении ряда замминистров.

Первым заместителем министра иностранных дел Украины стала крымская татарка Эмине Джапарова.

В конце мая в интервью «ФАКТАМ» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о роли Эмине Джапаровой в разработке документа относительно стратегии деоккупации Крыма: «Впервые крымская татарка займет столь высокую должность в украинской дипломатической иерархии. Она придет с конкретными идеями, которые будет воплощать».

Ранее Эмине Джапарова работала в Министерстве информационной политики Украины.

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