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Крымская татарка Эмине Джапарова стала первым замглавы МИД Украины
В Кабинете министров продолжаются кадровые изменения — так, после утверждения Радой на посту министра культуры и информполитики Александра Ткаченко, на заседании правительства было принято решение о назначении ряда замминистров.
Первым заместителем министра иностранных дел Украины стала крымская татарка Эмине Джапарова.
В конце мая в интервью «ФАКТАМ» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о роли Эмине Джапаровой в разработке документа относительно стратегии деоккупации Крыма: «Впервые крымская татарка займет столь высокую должность в украинской дипломатической иерархии. Она придет с конкретными идеями, которые будет воплощать».
Ранее Эмине Джапарова работала в Министерстве информационной политики Украины.77
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