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Спорт

ФК «Заря» может прекратить существование, – СМИ

14:03 10 июня 2020
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря», реально претендующая на завоевание серебряных медалей по итогам нынешнего сезона в чемпионате Украины (за семь туров до завершения чемпионата «Заря» и «Динамо» делят второе место, набрав по 49, при этом луганчане опережают киевлян по дополнительным показателям), может прекратить свое существование.

Как сообщает сайт Tribuna, президент клуба Евгений Геллер поставил перед командой условие — в случае, если «Заря» не выходит в групповой этап Лиги Европы в следующем сезоне, то луганский клуб исчезнет с футбольной карты страны.

При этом издание отмечает, что Геллер не финансирует клуб, начиная с начала военных действий на востоке страны и переезда команды в Запорожье. Все это время «Заря» существовала за счет других источников финансирования — продажи игроков, выступлений в еврокубках и продажи прав на телетрансляции.

Отметим, что луганский клуб дважды выступал в групповом этапе второго по престижности турнира Европы и ни разу не смог выйти в плей-офф — в сезоне-2016/2017 луганчане заняли последнее место в компании «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» и «Фейеноорда», а в сезоне-2017/2018 стали третьими, пропустив вперед «Эстерсунд» и «Атлетик», при этом оставив позади «Герту».

"Заря" дважды играла в групповом турнире Лиги Европы, но в плей-офф не выходила

Добавим, что в сезоне-2019/2020 каждый участник группового этапа Лиги Европы получает гарантированно по 2,92 млн евро. Каждая победа приносит командам по 570 тысяч евро, а ничья — по 190 тысяч.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новым владельцем ФК «Карпаты» стал бывший вице-президент клуба Олег Смалийчук.

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