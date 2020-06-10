Легендарный Майкл Джордан поймал 200-килограммовую рыбу: впечатляющее видео

Спорт

57-летний Майкл Джордан, который пообещал в течении следующих десяти лет пожертвовать на борьбу с расизмом 100 млн долларов, после завершения блестящей карьеры в баскетболе наглядно демонстрируют, что может добиваться успеха в других сферах.

«Его Воздушество» принял участие в популярных в Северной Каролине рыболовных соревнованиях Big Rock Blue. Команде Catch 23, за которую выступал Джордан, удалось поймать синего марлина весом 442,3 фунта (чуть более 200 килограмм).

VIDEO: Michael Jordan and Catch 23 at Big Rock Landing Tuesday afternoon. The crew boated a blue marlin weighing 442.3 pounds. pic.twitter.com/f0b4f2J1EC — Ken Watling (@KWOnAir) June 9, 2020

Примечательно, что этот улов стал далеко не самым большим среди участников соревнований. К примеру, команда Джордана, несмотря на фантастический вес пойманного марлина, смогла занять всего шестое место.

«Этот турнир — отличная возможность для меня вернуться домой. Сегодня мы не победили, но я все равно хочу поблагодарить всех, кто поддерживает нас и участвует в турнире», — передает слова Джордана телеканал ESPN.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард «Милана» Златан Ибрагимович похвастался огромной выловленной рыбой.

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