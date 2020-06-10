26.52 / 26.74 29.76 / 30.24
Киев: +31
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Легендарный Майкл Джордан поймал 200-килограммовую рыбу: впечатляющее видео

15:46 10 июня 2020
Майкл Джордан

57-летний Майкл Джордан, который пообещал в течении следующих десяти лет пожертвовать на борьбу с расизмом 100 млн долларов, после завершения блестящей карьеры в баскетболе наглядно демонстрируют, что может добиваться успеха в других сферах.

«Его Воздушество» принял участие в популярных в Северной Каролине рыболовных соревнованиях Big Rock Blue. Команде Catch 23, за которую выступал Джордан, удалось поймать синего марлина весом 442,3 фунта (чуть более 200 килограмм).

Примечательно, что этот улов стал далеко не самым большим среди участников соревнований. К примеру, команда Джордана, несмотря на фантастический вес пойманного марлина, смогла занять всего шестое место.

«Этот турнир — отличная возможность для меня вернуться домой. Сегодня мы не победили, но я все равно хочу поблагодарить всех, кто поддерживает нас и участвует в турнире», — передает слова Джордана телеканал ESPN.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард «Милана» Златан Ибрагимович похвастался огромной выловленной рыбой.

203

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

подозреваемый в убийстве жены в Кременчуге

Не пережил бы третьего развода, поэтому сжег жену: шокирующие подробности кременчугской трагедии

Камень

В Киеве не "поместившийся" в троллейбус мужчина запустил в него камнем, разбив голову пассажирке (фото)

Кадр из сериала «Дальнобойщики» с Владиславом Галкиным

Не только Ефремов: пять звезд, которых сгубил алкоголь (фото)

задержание

В Харькове СБУ обезвредила российского разведчика "Сумрака" (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер