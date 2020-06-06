Легендарный Майкл Джордан пожертвует 100 млн долларов на борьбу с расизмом (фото)

Спорт

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда от неправомерных действий полицейских в Миннеаполисе всколыхнула людей как в США, так и по всему миру. Кто-то выражает свой протест, принимая участие в погромах и мародерстве, а есть те, кто выделяет огромные средства на борьбу с расизмом.

Легендарный баскетболист Майкл Джордан, шесть раз становившийся чемпионом НБА, резко отреагировал на гибель Флойда и призвал власти США покончить с расизмом и насилием. «Я глубоко опечален и по-настоящему зол. Вижу и чувствую боль каждого. Их возмущение и разочарование. Я стою на стороне тех, кто призывает прекратить укоренившиеся расизм и насилие по отношению к цветным людям в нашей стране. С нас хватит! У меня нет ответов, но наши совместные голоса показывают силу. Мы должны слушать друг друга, проявлять сочувствие и никогда не отворачиваться от бессмысленной жестокости. Нам нужно продолжать мирные протесты против несправедливости и требовать ответственности. Наше единодушие должно оказать давление на наших лидеров, чтобы они изменили законы, иначе нам придётся использовать наш голос для осуществления системных изменений. Каждый из нас должен быть частью решения, и мы должны работать вместе, чтобы обеспечить справедливость. Моё сердце обращается к семье Джорджа Флойда и бесчисленному числу других, чьи жизни были жестоко и бессмысленно отняты в результате актов расизма и несправедливости», — написал Джордан, который сам, к слову, впервые сталкивался с расизмом еще в школе («Одна девочка назвала меня черномазым. Я в нее бросил банку с содовой», — рассказывал как-то легендарный спортсмен), на своей странице в Instagram.

Чуть позже компания «Джордан Брэнд», которой владеет «Его Воздушество», официально заявила, что пожертвует 100 миллионов долларов на борьбу с расовым неравенством, тем самым присоединившись к акции Black Lives Matter («Жизнь черных важна»). При этом отмечается, что сумма будет перечисляться на счета организаций, которые занимаются обеспечением расового равенства, социальной справедливости и более широкого доступа к образованию, на протяжении ближайших десяти лет. «Пока укоренившийся расизм, который угрожает нашим социальным институтам, полностью не исчезнет, мы будем бороться за защиту и улучшение жизни темнокожих», — говорится в заявлении.

Отметим, что на данный момент состояние Майкла Джордана, по данным журнала Forbes, оценивается в 2,1 миллиарда долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что кроссовки Майкла Джордана проданы с аукциона за 560 тысяч долларов.

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