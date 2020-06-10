Девушка решила спасти белку, но зверек оказался неблагодарным – сеть пришла в восторг (видео)

Мир

Сеть повеселил видеоролик, снятый в американском штате Техас. Девушка, большая любительница животных, решила спасти «бедняжку белку», попавшую в детский надувной бассейн. Ее мать советует взять доску, чтобы достать зверька из воды. Спасательница вооружается стулом и с помощью его спинки пытается выловить белку, приговаривая: «Я спасаю тебя, я спасаю… Дай мне спасти тебя!!». Наконец ей удается подцепить старающуюся уплыть от нее подальше белку. Но хвостатая утопающая неожиданно набрасывается на добрую самаритянку, прыгая ей прямо в лицо. После чего снова падает в воду. Девушку в ужасе визжит и убегает — под смех снимающей ее матери.

Пользователи соцсетей пришли в восторг. «Это самое смешное из всего, что я видел за последнее время», «Белке просто было жарко, она купалась и вовсе не хотела, чтобы ее спасали», «Белка оказалось не такой благодарной, как ожидалось», «Коварная белка заманивает человека в бассейн, чтоб сожрать!!!».

Кто-то, однако, отметил, что видео было страшным — ведь девушка могла пострадать. К счастью, как сообщает издание New York Post, она отделалась лишь царапиной на руке. А потом, снова набравшись храбрости, все-таки вытащила белку из бассейна со второй попытки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что белка украла сладости, оставленные на крыльце дома, и прославилась (видео).

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