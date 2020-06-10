Праздник Тела и Крови Христовых: как католики отмечают торжество

Общество и люди

Праздник Тела и Крови Христовых (лат. Corpus Christi), имеющий статус торжества (высшая степень в иерархии католических праздников), отмечается во второй четверг после Пятидесятницы (в этом году у христиан западного обряда она пришлась на 31 мая). Во многих католических странах этот день официально считается выходным. А в Украине для удобства верующих торжество разрешено переносить на ближайшее воскресенье.

История праздника

Католическая церковь учредила этот праздник в память об установлении Иисусом Христом во время Тайной вечери главного христианского таинства — Евхаристии (от греч. благодарение), или таинства Святого Причастия. По учению церкви, при совершении этого таинства хлеб и вино превращаются в Плоть и Кровь Спасителя, которыми совершается Причащение.

История возникновения праздника Пресвятого Тела и Крови Христовых началась приблизительно с 1209 года, после того как монахиню-августинку из Льежа (Бельгия), которую звали Юлианна, начали посещать видения: в течение длительного времени перед глазами монахини возникала полная сияющая луна, но с темным кругом посередине. Так продолжалось до тех пор, пока в одном из видений сам Господь не объяснил ей, что месяц означает Церковь, а темное пятно — отсутствие праздника, посвященного таинству Евхаристии. Юлианна сообщила об этом церковным властям. И в 1247 году праздник в честь таинства Причастия был впервые отмечен в церкви Св. Мартина в Льеже, в 1251 году Святой Престол подтвердил его для Льежской епархии.

А в 1263 году в итальянском городке Больсена произошло еще одно чудо, связанное с историей праздника Божьего Тела. Там возвращающемуся домой в Прагу после аудиенции у Папы Римского Урбана IV чешскому священнику Петру пришлось служил мессу в церкви Святой Катерины. Во время богослужения Петр, который терзался сомнениями в реальном присутствии в Причастии (или Пресвятых Дарах) Тела и Крови Иисуса Христа, как это утверждает догмат, вдруг увидел, как из ставшего уже Святыми Дарами евхаристического хлеба (он называется гостия от лат. hostia — «жертва»), на льняной покров алтаря брызнула настоящая кровь. Потрясенный Петр отвез гостию и покров с каплями Крови Христовой к находившемуся в это время в городке Орвието Урбану IV. Папа засвидетельствовал произошедшее чудо и приказал поместить эти предметы на хранение в местном соборе (там они находятся и по сей день).

И уже в 1264 году была обнародована булла папы Урбана IV, утвердившая праздник в честь Евхаристии для католиков всего мира.

Как отмечают праздник

Почти с самого начала (с XIII века) главными событиями праздника становятся мессы и процессии верующих. Что касается процессий, то первоначально это были шествия под пение литургических текстов, потом в ходе шествий стали проводить молебны об урожае, а с XV века это уже были шествия с «четырьмя стояниями». Во время этих стояний, каждое из которых было обращено в определенную сторону света, читалось Евангелие и верующие получали от священников благословение Святыми Дарами.

Надо сказать, что не все приняли этот праздник. Среди самых ярых его противников был, например, христианский богослов, инициатор Реформации Мартин Лютер (1483—1546), именем которого названо одно из направлений протестантизма — лютеранство. Он не только называл Тело Христово «самым вредным из всех праздников», но и считал «кощунством» традицию проводить в честь него торжественные шествия.

Традиции и запреты праздника

Тем не менее в наше время этот праздник для всего католического мира является третьим по значимости после Рождества и Пасхи и отмечается очень торжественно. Практически везде существует запрет на работу вне дома — в поле, огороде, лесу (исключение делается только для самых неотложных дел). И проходят торжественные шествия вокруг католических храмов или по улицам городов и сел. Впереди священнослужители несут специальные сосуды -- монстранции (от лат. monstrare — показывать, демонстрировать) со Святыми Дарами, а за ними следуют прихожане. По ходу процессии под открытым небом устанавливаются четыре украшенных цветами алтаря, символизирующих четыре стороны света. Каждый из них посвящен определенной теме: «Евхаристия — Жертва», «Евхаристия — пища духовная», «Евхаристия — залог жизни вечной» и «Евхаристия — таинство Единства Церкви».

Перед каждым из алтарей верующие останавливаются, чтобы прочесть в Евангелие о том, как Христос установил таинство Евхаристии. После этого все направляются в храм, чтобы присутствовать на праздничной мессе.

Как отмечают праздник в разных странах

В разных странах и даже в отдельных местностях существуют свои традиции проведения праздничных мероприятий.

Очень красиво проходит праздник в Польше. Здесь первая евхаристическая процессия была проведена в 1320 году в Кракове, а уже в XV веке этот праздник знала вся Польша. Поляки в этот день не работают. После мессы торжественные процессии проходят по улицам городов и сел, украшенным цветами и флагами. В окнах домов принято ставить иконы и зажженные свечи. Впереди процессии идет священник, который в монстранции несет Тело Христово, а перед ним, по традиции, маленькие девочки в белых платьицах из специальных корзиночек разбрасывают лепестки роз.

Четыре алтаря, установленные под открытым небом, символизируют как четыре стороны света, так и созданные по Слову Бога четыре элемента жизни: огонь, воду, землю и воздух, а также четыре Евангелия. Алтари украшают веточками березы, букетами цветов и веночками из различной зелени. Считается, что вся эта зелень, освященная у алтарей, приобретает целебные свойства. Особенно полюбились полякам венки. Они могут быть разных размеров и состоять из разных растений, но очень часто их плетут из цветов и трав, которые изначально обладают целебными свойствами. Такими веночками украшают храмы, стены и двери домов, в засушенном виде их используют для приготовления целебных отваров. В прежние времена девушки в знак своей любви вили маленькие веночки и надевали их парням на левую руку как символ обручального кольца. Венки использовали и как оберег от града и молнии, их клали для защиты от всего худого под фундамент при закладке дома, закапывали в четырех концах поля для получения богатого урожая и так далее. Высоко ценилась и зелень, украшавшая алтари. До настоящего времени сохранился обычай отрывать веточки от украшения алтаря и забирать их домой. Так же трепетно поляки всегда относились к хлебу, ведь он был напоминанием жертвы Христа, символизировал его Тело. Хлеб нельзя было брать грязными руками, бросать, класть нижней частью вверх, втыкать в него нож, из него нельзя было лепить фигурки, его нельзя было выбрасывать — в крайнем случае только сжигать в печи. Существовали даже специальные метелки и лопатки для сбора хлебных крошек. А если хлеб, не дай Бог, падал, нужно было очень быстро его поднять и трижды поцеловать — этот обычай сохранился в Польше до наших дней.

Официальным выходным день торжества является и в Бразилии. Первая праздничная процессия прошла в столице этой страны и представляла собой скромное шествие от одного храма до другого. А потом были впервые украшенные к этому празднику улицы города Ouro Preto -- исторического центра штата Minas Gerais. И теперь бразильцы к празднику Тела Христова посещают праздничную службу и проводят шествия по украшенным улицам своих городов и селений. На церковных площадях проходят концерты светских певцов и танцоров. А прихожане накрывают праздничные столы с собственноручно приготовленными и принесенными с собой яствами, чтобы всем вместе отпраздновать это торжество.

И конечно, особо роскошно украшаются к этому празднику улицы городов и сел Испании. Они буквально покрыты ковром живых цветов и душистых трав, выложенных необыкновенно красивыми узорами. Яркие полотнища и гирлянды цветов делают нарядными стены домов. Шествия поражают количеством участников и разнообразием персонажей. Здесь присутствуют и великаны (gigantes) — огромные куклы (высотой 3−4 метра), представляющие как лиц, упоминаемых в Библии (например, Ирода и Голиафа), так и исторических личностей (Тиберия, Калигулу, Нерона), а также местных знаменитостей: национального героя Испании Сида Кампеадора или средневековых королей. Здесь и «голованы» (cabezudos) или карлики, огромные головы которых изготовлены из папье-маше (enanos, cabezudos), которые не имеют никаких прототипов. Здесь и ряженые в «лошадок» или в семиглавых гидр и в драконов люди. В память о прежних временах, когда в соборах разыгрывались целые спектакли на тему праздника, в процессиях принимают участие мальчики-танцоры, а в мессе — мальчики-певчие. Прежде ансамбли состояли из шести таких детей-участников, их так и называли — сеисес (seises — шесть). Теперь количество детей может доходить и до десяти.

Богато украшенные шествия проходят в этот день и в городах Австрии. Например, в федеральной земле Зальцбург верующие несут прангштанген — деревянную жердь длиной 6−8 метров, очень красиво украшенную гирляндами из цветов. А в Верхней Австрии в память о введении праздника Тела Христова в период контрреформации (поражения протестантов и возрождения католицизма) проводятся так называемые озерные процессии.

В Германии праздник Тела Христова является государственным. Но нерабочим днем он объявлен только в шести федеральных землях (Бавария, Баден-Вюртенберг, Гессен, Рейнланд-Пфальц, Саар, Северный Рейн-Вестфалия), нескольких округах Саксонии и некоторых общинах Тюрингии, где проживает преимущественно католическое население. Здесь тоже по улицам городов проходят богато украшенные шествия.

Приметы праздничного дня

По погоде в этот день в некоторых странах пытаются определить, каким будет лето. Так, например, словенцы считают, что теплая и солнечная погода обещает теплое лето или устойчивую погоду на период сенокоса. А дождь на Божье Тело предрекает «гнилое» лето и дождливый сенокос.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как отмечают Троицу православные и грекокатолики. Этот один из 12 самых больших праздников в году приходится на 50-й день после Пасхи,

71

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter