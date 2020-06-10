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Происшествия

В Киеве не "поместившийся" в троллейбус мужчина запустил в него камнем, разбив голову пассажирке (фото)

16:37 10 июня 2020
Камень

В Киеве, где недавно компания подростков избила мужчину в метро за сделанное им замечание, 29-летний парень бросил в окно троллейбуса камень, который попал в голову пассажирке.

Как сообщают в полиции Киева, таким образом мужчина отреагировал на то, что не смог проехать на троллейбусе. Все началось с того, что правонарушитель не смог попасть в салон и решил прокатиться на лестнице, установленной сзади троллейбуса. Водитель сделал замечание мужчине, после чего тот и бросил камень, разбив окно и травмировав пассажирку.

Полицию на место инцидента, случившегося на Луговой, вызвали пассажиры троллейбуса, задержавшие хулигана до приезда правоохранителей. Женщину, получившую травму, увезли в больницу.

Правонарушителя задержали, ему сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве задержали злоумышленников, напавших на врача и отобравших у него дорогостоящее медоборудование.

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