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В Киеве не "поместившийся" в троллейбус мужчина запустил в него камнем, разбив голову пассажирке (фото)
В Киеве, где недавно компания подростков избила мужчину в метро за сделанное им замечание, 29-летний парень бросил в окно троллейбуса камень, который попал в голову пассажирке.
Как сообщают в полиции Киева, таким образом мужчина отреагировал на то, что не смог проехать на троллейбусе. Все началось с того, что правонарушитель не смог попасть в салон и решил прокатиться на лестнице, установленной сзади троллейбуса. Водитель сделал замечание мужчине, после чего тот и бросил камень, разбив окно и травмировав пассажирку.
Полицию на место инцидента, случившегося на Луговой, вызвали пассажиры троллейбуса, задержавшие хулигана до приезда правоохранителей. Женщину, получившую травму, увезли в больницу.
Правонарушителя задержали, ему сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве задержали злоумышленников, напавших на врача и отобравших у него дорогостоящее медоборудование.
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В Киеве не "поместившийся" в троллейбус мужчина запустил в него камнем, разбив голову пассажирке (фото)
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