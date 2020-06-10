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Происшествия

Дело напавшего на полицейского экс-зама Кличко ушло в суд

16:40 10 июня 2020
Слончак

Обвинительный акт в отношении бывшего заместителя главы КГГА Владимира Слончака, который в апреле этого года напал на патрульного, направили в суд.

Экс-чиновника подозревают в умышленном причинении телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа во время выполнения этим сотрудником служебных обязанностей, говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 27 апреля 2020 года на территории Соломенского района столицы.

Согласно материалам следствия, во время оформления патрульными полицейскими административного протокола в отношении женщины-водителя в ситуацию вмешался пассажир ее автомобиля.
Мужчина, а это был заместитель главы КГГА Владимир Слончак, вел себя агрессивно, не реагировал на замечания патрульных, а также ударил одного из правоохранителей.

После инцидента мэр Киева Виталий Кличко уволил Слончака с занимаемой должности.

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