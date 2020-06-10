Дистанционная торговля лекарствами решает ряд социальных проблем, — эксперты

Общество и люди

Эпидемия коронавируса и карантинные меры поставили потребителей и участников рынка в новые условия. Резко вырос спрос на онлайн-покупки и доставку товара по адресу в любую точку страны. Особым спросом пользовались медицинские препараты и сопутствующие товары. Пока государство не урегулировало этот вопрос, доставкой, где это возможно, занимались курьеры, ответственность которых сводилась к нулю.

На время карантина Кабинет министров Украины разрешил лицензиатам временно осуществлять дистанционную торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами. Участники рынка и потребители, для которых препараты стали более доступными, отмечают в этом позитивный опыт. Ведь дистанционная торговля решает ряд социальных проблем: лекарства можно доставить в любую точку страны, людям не нужно выходить из дома и подвергать себя опасности заразиться, особенно пациентам стационаров, онкобольным, паллиативным пациентам и просто тем, кто не может самостоятельно выйти из дома (таких примерно 1 млн 200 тыс.).

Но в то же время, вопрос требует четкого государственного урегулирования. В этом уверены врачи, фармацевты, провизоры, представители страховых компаний, аптечного бизнеса и служб доставки, а также представители государственных контролирующих органов. 10 июня во время проведения круглого стола в пресс-центре ИА «Украинские Новости» эксперты пришли к единогласному выводу — нужен закон, четко регламентирующий дистанционную торговлю, обозначающий права, обязанности и зону ответственности каждого участника процесса.

«Законопроект уже почти готов, в нем есть отдельные пункты о доставке лекарственных средств. Есть некоторые предостережения по поводу продажи и доставки медпрепаратов. Это касается рецептурных лекарств, сильнодействующих препаратов и тех, которые требуют специальных условий доставки и хранения, температурного режима», — считает глава подкомитета по вопросам фармацевтики и фармацевтической деятельности ВРУ Сергей Кузьминых.

Его в большинстве поддерживают и врачи. Однако их беспокоит качество доставки, подлинность препарата и культура употребления лекарственных средств в целом. Ведь украинцы в большинстве случаев занимаются самолечением, часто зависят в выборе препарата от фармацевтов, роль которых явно преувеличена и носит коммерческий характер.

Одной из первых на потребности рынка отреагировала компания «Новая почта». С мая она запустила доставку препаратов в специальных термобоксах, сохраняющих температурный режим в течение 24−36 часов.

«Мы готовы реагировать на потребности рынка и изменения законодательства, мобильно перестраиваться и строить свою работу так, чтобы максимально комфортно и безопасно доставлять лекарственные препараты в любую точку Украины», — сказала директор по продажам «Новой почты» Олеся Копчук и подчеркнула, что двухмесячный опыт показал, что спрос на такую доставку только растет.

Государственный регулятор пока не спешит давать зеленый свет на дистанционную торговлю медпрепаратами. По словам директора департамента оптовой и розничной торговли лекарственными препаратами Елены Речкиной, существует много рисков. Поэтому для начала планируют запустить продажу безрецептурных лекарств, а после введения электронного рецепта запустить систему в полной мере. В ведомстве подчеркивают, что на первом месте должна стоять безопасность пациента.

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