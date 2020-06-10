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Украина

"Дело Шеремета": суд снова не пожалел Кузьменко

17:12 10 июня 2020
Кузьменко

Детского хирурга Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, оставили под стражей до 24 июля. Такое решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда.

Суд не удовлетворил жалобу защитника Тараса Беспалого и отказался изменить меру пресечения Кузьменко.

«Постановление следственного судьи Печерского районного суда от 26 мая… о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей до 24 июля включительно оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитника Беспалого оставить без удовлетворения», — цитирует УНИАН слова председательствующего судьи.

Напомним, Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

В декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что к убийству журналиста причастны музыкант, ветерана АТО Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко, военная медсестра Яна Дугарь. По мнению правоохранителей, целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

25 мая Печерский районный суд Киева продлил до 23 июля арест музыканту Андрею Антоненко. Решение принято по ходатайству стороны обвинения. Также в этот день суд отпустил под залог в 168 тысяч гривен с ношением электронного браслета медсестру Яну Дугарь.

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