- 17:28 "Общество понимает, что доказательств нет": Сенцов обратился к Зеленскому из-за "дела Шеремета"
- 17:12 "Дело Шеремета": суд снова не пожалел Кузьменко
- 16:58 Дистанционная торговля лекарствами решает ряд социальных проблем, — эксперты
- 16:40 Дело напавшего на полицейского экс-зама Кличко ушло в суд
- 16:37 В Киеве не "поместившийся" в троллейбус мужчина запустил в него камнем, разбив голову пассажирке
- 16:32 Не пережил бы третьего развода, поэтому сжег жену: шокирующие подробности кременчугской трагедии
- 16:20 В Харькове СБУ обезвредила российского разведчика "Сумрака"
- 16:14 Следователи по делу о сбитом MH17 нашли прямые доказательства причастности России к войне на Донбассе
- 16:09 "Страна видосиков": ГБР сняло ролик про Порошенко с кадрами из "Квартала"
- 16:03 Зеленскому на заметку: как в мире проходят и какие последствия имеют референдумы
- 15:54 Коронавирусом "заразился" еще один детсад под Киевом
- 15:49 Сотни людей застряли в очередях на заблокированных боевиками КПВВ на Донбассе
"Дело Шеремета": суд снова не пожалел Кузьменко
Детского хирурга Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, оставили под стражей до 24 июля. Такое решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда.
Суд не удовлетворил жалобу защитника Тараса Беспалого и отказался изменить меру пресечения Кузьменко.
«Постановление следственного судьи Печерского районного суда от 26 мая… о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей до 24 июля включительно оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитника Беспалого оставить без удовлетворения», — цитирует УНИАН слова председательствующего судьи.
Напомним, Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.
В декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что к убийству журналиста причастны музыкант, ветерана АТО Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко, военная медсестра Яна Дугарь. По мнению правоохранителей, целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.
25 мая Печерский районный суд Киева продлил до 23 июля арест музыканту Андрею Антоненко. Решение принято по ходатайству стороны обвинения. Также в этот день суд отпустил под залог в 168 тысяч гривен с ношением электронного браслета медсестру Яну Дугарь.45
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Киеве не "поместившийся" в троллейбус мужчина запустил в него камнем, разбив голову пассажирке (фото)
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.