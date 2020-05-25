Украина

Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей до 23 июля

Печерский районный суд продлил до 23 июля арест музыканту Андрею Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Решение принято по ходатайству стороны обвинения.

Сегодня же суд должен определиться с продлением ареста медику Юлии Кузьменко, а также с изменением меры пресечения для Яны Дугарь. Судебное заседание транслируется в сети.

С утра в Киеве проходят акции протеста с требованием освободить ветеранов войны на Донбассе.

Как сообщали «ФАКТЫ», Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. В полиции заявили о причастности к организации его убийства пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко, военной медсестры Яны Дугарь. 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста.

Напомним, ранее стало известно, Андрею Антоненко изменили подозрение. Теперь ветерана подозревают не в организации, а в исполнении преступления.

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